Löwendorf

In der Ahrensdorfer Straße in Löwendorf hat sich am Montagmorgen ein Wildunfall ereignet. Ein Pkw Volkswagen kollidierte mit einem Wildschwein, welches daraufhin vom Unfallort floh und nicht mehr auffindbar war. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 100 Euro am Fahrzeug. Die Polizei nahm den Unfall auf.

Von MAZonline