Kummersdorf-Gut/Sperenberg

Es ist eine eigentümliche Faszination, die von diesem Ort ausgeht. Sie führt Interessierte nach Kummersdorf und Sperenberg zu einst militärisch genutzten Flächen. Die Gelände sind abgesperrt. Aber wenn keine Waldbrandgefahr besteht, können geführte Gruppen Teile des 35 Quadratkilometer großen Areals besichtigen. Mitglieder des Fördervereins Museum Kummersdorf informieren die Besucher dann. Wer an einem solchen Rundgang des Vereinsvorsitzenden Ralf Kaim teilnimmt, muss sich zunächst Verhaltensregeln anhören. Das Gelände ist stark munitionsbelastet, da gilt äußerste Vorsicht.

So einige kommen, weil sie wissen, dass Anfänge der Raumfahrt in Kummersdorf zu verorten sind. Oder weil sie gehört haben, dass dort während des Zweiten Weltkriegs an einem geheimen Uranprojekt gearbeitet wurde. Wer dort lebt, kann kaum vergessen, was Kummersdorf einst war, sind doch auch viele der Wohnbauten direkt mit der militärischen Geschichte verbunden: In Kummersdorf wurde die neueste Waffentechnik zur Vorbereitung beider Weltkriege getestet und erforscht.

Militär in Kummersdorf: 1875 bis 1994

„Vom 15. Oktober 1875 bis 1994 war ununterbrochen Armee vor Ort“, erzählt Ralf Kaim den Besuchern dann. Wenige Jahre nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 wurde die Königliche Militäreisenbahn eröffnet, die zunächst Schöneberg, damals noch bei, nicht in Berlin, mit Kummersdorf verband. 1872 war dort eine große Forstfläche erworben worden, um einen neuen Schießplatz der Königlichen Artillerie-Prüfungskommission anzulegen. Bereits Mitte November 1875, nur einen Monat nach Eröffnung der Bahnstrecke, begannen die Schießübungen auf dem neuen Trainingsareal. Mit der Bahn wurden schwere Artilleriegeschütze transportiert, außerdem diente sie der Ausbildung der Eisenbahn-Pioniere. Kasernen entstanden.

Ralf Kaim, Chef des Fördervereins Museum Kummersdorf. Quelle: Julius Frick

Mit der 1888 beginnenden Regentschaft von Kaiser Wilhelm II. setzte bald auch eine gewaltige Aufrüstung und Modernisierung der Armee ein. Der Schießplatz Kummersdorf wurde dafür ein wichtiger Ort. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde den Deutschen die Entwicklung neuer Waffen verboten, das Heer sollte bis Anfang 1919 größtenteils aufgelöst werden. Trotzdem ging es in Kummersdorf recht bald weiter. Wernher von Braun betrieb dort ab 1932 Raketenforschung. Das bereits damals konzipierte Prinzip der Flüssigkeitsrakete wird noch immer angewendet – unter anderem bei dem Space-Programm von Tesla-Chef Elon Musk.

Kummersdorf: Das größte Technikdenkmal in Brandenburg

Kummersdorf ist das größte technische Denkmal im Land Brandenburg. Seit 2007 stehen dort rund 2100 Hektar unter Denkmalschutz. Zu den verschiedenen Zeitschichten, die sich in diesen ehemaligen militärischen Liegenschaften überlagern, gehört auch die Ära nach dem Zweiten Weltkrieg, als ab 1957 quer über die ab 1880 entstandene und mehr als zehn Kilometer lange Schießbahn-Ost der Flugplatz Sperenberg gebaut wurde. Dessen Bauwerke wie der Hangar, der Tower oder die Abfertigungsgebäude gehören nicht zum denkmalgeschützten Bereich. Gleichwohl üben gerade sie auf Fotografen eine besondere Anziehungskraft aus.

Der Hangar auf dem ehemaligen Flugplatz Sperenberg. Quelle: Julius Frick

Bis 1994 starteten und landeten dort Maschinen der sowjetischen Streitkräfte. „Das ist historisch auch ganz bedeutsam, weil hier auch das Ende des Kalten Krieges ablesbar wird“, sagt Rita Mohr de Pérez, Sachgebietsleiterin für Denkmalschutz in der Kreisverwaltung Teltow-Fläming. Die Natur hat sich längst weite Teile zurückerobert – auf dem ehemaligen Schießplatz-Areal wie auf dem einstigen Flughafengelände. Größere Bereiche haben auch deshalb einen besonderen Schutzstatus.

Flugplatz Sperenberg: Warum der BER für Stillstand sorgte

Ohnehin sind rund 85 Prozent des 3500 Hektar umfassenden Bereiches, der von der Brandenburgischen Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH (BBG) verwaltet wird, Waldflächen. „Diese Liegenschaft ist erst im Jahr 2012 vom Bund auf das Land Brandenburg und somit in die Verwaltung der BBG übertragen worden, da die Fläche zunächst als alternativer Vorhaltestandort für den künftigen Hauptstadtflughafen vorgesehen war“, erläutert Thomas Protz, einer der beiden Geschäftsführer der BBG.

Auch diese im Vergleich zu anderen früheren Militärflächen im Landkreis späte Übergabe an das Land und die damit verbundene Veränderungssperre hat Aktivitäten lange ausgebremst. Dennoch bildete sich einige Jahre vorher die breit aufgestellte interdisziplinäre „Projektgruppe Museum Heeresversuchsstelle Kummersdorf“, der auch Rita Mohr de Pérez angehört. „Ein Denkmal mit so einer Aussagekraft fordert uns heraus“, sagt sie.

Durch die Projektgruppe wurden mit der Zielkonzeption für ein „Museum in der Natur“ konkretere Vorschläge entwickelt: Aus dem Gelände in Kummersdorf und Sperenberg könne ein musealer Ort werden, an dem das Zusammenwirken mit der wertvollen Flora und Fauna des Areals eine wesentliche Rolle spielen sollteDieser Ort verweist in einer Einmaligkeit auf die rasante Entwicklung der Kriegsführung und -technik im 20. Jahrhundert“, kommentierte schon 2010 Susanne Köstering, Geschäftsführerin des ebenso wie der Kummersdorfer Förderverein an der Projektgruppe beteiligten Museumsverbandes des Landes Brandenburg. Die zerstörerische Kraft des Krieges lasse sich anhand von konkreten Relikten der Kriegsvorbereitung dingfest machen, sagte sie auch.

Die Idee einer, wie sie es nannte, reflektierenden Auseinandersetzung an diesem Ort mit dem Krieg unterstützt auch der Fördervereinsvorsitzende Ralf Kaim unbedingt: „Dass die nicht aus so etwas wie hier gelernt haben!“, sagt er als er die Ausstellungsstücke des kleinen Museums zeigt. Er möchte auch Kindern Geschichte vorsichtig nahebringen. „Krieg ist Elend“, das sollen die Besucher begreifen.

Wo heute das Museum steht, war früher der Dorfkonsum, es gab eine Gaststätte, Bäckerei, Friseur, ein Bekleidungsgeschäft. Ralf Kaim erinnert sich gut. Er habe fast sein ganzes Leben dort verbracht. Hat früher, schon in der DDR, selbst in der Munitionsbergung gearbeitet. Seine Neugier auf diesen Ort, über den er so enorm viel weiß, versiegt nicht. Er freut sich, wenn er durch Besucher auch mal etwas Neues erfährt. Wenn Menschen aus aller Welt nach Kummersdorf kommen. Gerade das, sagt er, sei auch „das, was Spaß macht“.

Ein großes Lob hat Denkmalpflegerin Rita Mohr de Pérez für den Förderverein Museum Kummersdorf e.V.: „Wir haben dem Verein sehr viel zu verdanken.“ Hätten dessen Mitglieder nicht soviel wertvolle Vorarbeit geleistet, wäre Kummersdorf vielleicht noch nicht als Denkmal erfasst. „Er will vernünftige Geschichtsarbeit machen“, hebt sie hervor. Und dass so aktive Vereine unbedingt auch Unterstützung bräuchten.

Welterbe-Status für Militärgelände im Gespräch

Rita Mohr de Pérez arbeitet seit 2003 für den Landkreis. „Ich war vollkommen fassungslos“, erinnert sie sich an ihre erste Begegnung mit dem Ort, „dass so ein bedeutendes Denkmal jetzt in meinem Revier sein würde“. Junge Menschen über dieses Gelände zu führen, ihnen die authentischen Denkmale zu zeigen, sie mit der Geschichte zu konfrontieren, zum Nachdenken und Hinterfragen anregen, sei sehr früh ihr Gedanke gewesen. „Das ist so unendlich wichtig!“

Kaserne und Wasserturm in Kummersdorf-Gut, am Rand des Schießplatzes. Im Vordergrund Gleise der Feldbahn. Quelle: Christiane Schmidt

Aus ihrer Sicht brauche Kummersdorf den Status als Unesco-Welterbe nicht unbedingt, der für das einstige Militärgelände seit einigen Jahren im Gespräch ist. Aber es brächte natürlich einen enormen Schub. Welterbe-Potenzial wurde dem Areal längst bescheinigt. Noch im vergangenen Jahr hieß es, Kummersdorf könne in die entsprechende Vorschlagsliste eingebracht werden.

Im Frühjahr jedoch erreichte den Landkreis ein Schreiben von Brandenburgs Ministerium der Finanzen und für Europa, in dem deutlich formuliert wurde, dass für das Land die vollständige Beräumung der Kampfmittel und Altlasten aufgrund der damit einhergehenden sehr hohen Kosten nicht finanzierbar wäre. Und dass es, so heißt es, von besonderem Interesse der Landesregierung und auch der Anliegergemeinden sei, „auf der Liegenschaft Sperenberg ein Multi-Energie-Kraftwerk Sperenberg als Leuchtturmprojekt der Energiewende zu errichten“.

Kummersdorf und Sperenberg: Denkmale in Gefahr

„Kummersdorf spielt bei uns im Landkreis immer eine Rolle“, betont Dietlind Biesterfeld, die für Denkmalschutz zuständige Dezernentin und Beigeordnete des Landkreises Teltow-Fläming, und verweist dabei auf einen kürzlichen Beschluss des Kreistages, das Land aufzufordern, eine Gesamtkonzeption für den ehemaligen Flugplatzes Sperenberg und die einstige Heeresversuchsstelle Kummersdorf zu entwickeln.

Sie empfinde „Trauer darüber, dass seit vielen Jahren für den Erhalt der Denkmale viel zu wenig passiert“, sagt sie außerdem. Das werde auch in der Beschlussvorlage des Kreistages deutlich. In diesem Beschluss gehe es darum zu analysieren, was an wirtschaftlicher Entwicklung denkbar sei, und wie gleichzeitig die Denkmale konserviert und der Schutz der Natur gesichert werden können.

„Es ist aber unabhängig von der im Frühjahr diskutierten Frage, ob für Kummerdorf ein Antrag auf Aufnahme auf die Welterbeliste der Unesco erfolgversprechend wäre, die gesetzliche Pflicht des Eigentümers, die Denkmale zu erhalten“, sagt Dietlind Biesterfeld klar in Richtung Land, darum erwarte der Landkreis auch von den Zuständigen auf Landesebene eine Antwort auf die Frage, wie die verschiedenen gesetzlichen Vorgaben umgesetzt und gleichzeitig wirtschaftliche Entwicklung auf dem Gelände ermöglicht werden könne.

Rund 5000 Objekte gibt es auf den Arealen in Kummersdorf und Sperenberg

„Ich persönlich wünsche mir sehr, dass das Potenzial der Flächen besser genutzt wird und dort auch Wertschöpfung stattfinden kann, sehr gerne im Sinne der Energiewende“, betont sie. Eine Studie des Wirtschaftsministerium von 2018 habe klar ergeben, dass als Voraussetzung dafür auch ein Denkmal-Managementplan erforderlich sei. Dieser solle nun Teil der vom Kreistag geforderten Studie sein.

Prüfstand II der Chemisch-Physikalischen Versuchsstelle Gottow. Hier wurden unter anderem Raketentreibstoffe entwickelt. Quelle: Detlev Scheerbarth

Denn was aus Sicht der Denkmalpflege bislang fehlt: eine systematische Bestandsaufnahme. Rund 5000 Objekte, so die Schätzungen, gibt es auf dem riesigen Gelände. Auch im Boden dürfte noch einiges zu finden sein. Kummersdorf braucht diesen Managementplan, „einen Fahrplan, wann welches Denkmal wie gesichert wird“, so Rita Mohr de Pérez, die überdies immer wieder auch den Wert des Areals als Naturlandschaft hervorhebt. Sie warnt eindringlich: „In Kummersdorf sind einige Gebäude in höchster Gefahr!“

Kummersdorf ist kein vergessener Ort. Es gibt Visionen für Perspektiven. Aber die bleiben eben nicht konfliktlos. Der Verfall ist erschütternd. Der Beschluss des Kreistages deshalb ein neuerlicher Weckruf. Es ist ein klares und breit unterstütztes Statement, welches das Land an seine Pflichten erinnert. Dieser Ort braucht viel Einsatz, viel Engagement. Etwas, das die Mitglieder des Fördervereins leisten, so gut es ehrenamtlich eben geht. Und alle, die für dieses so fesselnde wie verstörende Denkmal kämpfen. Und es braucht – und das ist der eigentliche Knackpunkt – viel Geld.

Von Karen Grunow