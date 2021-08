Kummersdorf-Gut/Sperenberg

Anders als andere Orte, die oft als Lost Places bezeichnet werden, ist das riesige, einst militärisch genutzte Gebiet von Kummersdorf-Gut und Sperenberg weniger ein Anziehungspunkt für Ruinenromantiker, die mit nostalgischem Filter den Verfall einst prachtvoller Bauwerke festhalten wollen. Wer nach Kummersdorf kommt, wird oft direkt konfrontiert mit den baulichen Überbleibseln der Kriegsmaschinerie, wurden doch hier die neuesten Waffen entwickelt und Raketenexperimente durchgeführt. Gleichwohl bietet das Areal natürlich eine Vielzahl spannender Fotomotive, von denen hier eine Auswahl vorgestellt wird.

Wer selbst einmal diese Orte erkunden möchte, kann sich dafür mit dem Förderverein Museum Kummersdorf e.V. in Verbindung setzen. Dessen Mitglieder bieten geführte Rundgänge unter anderem über das Kasernengelände in Kummersdorf-Gut und den ehemaligen Flugplatz in Sperenberg an. Diese Militärliegenschaften sind nicht frei zugänglich!

Die ehemalige Kaserne in Kummersdorf-Gut

Diese Treppe führte einst in das Offizierskasino der Kasernenanlage in Kummersdorf-Gut. Quelle: Julius Frick

Über die Baumwipfel ragt der Wasserturm, der 1913 auf dem Kasernengelände errichtet wurde. Die Bauten, die teilweise bis in die 1880er Jahre zurückdatieren, wurden vor allem in den 1930ern noch ergänzt, als in Kummersdorf-Gut auch Siedlungen für zivile Angestellte der Wehrmacht und ihre Familien errichtet wurden.

Auch der Wasserturm ist nicht zuletzt aufgrund des undichten Daches stark beschädigt. Quelle: Julius Frick

Zum Teil handelte es sich dabei um Mehrfamilienhäuser. Rund 150 Wohnhäuser wurden zwischen 1936 und 1939 gebaut. Waren Ende des 19. Jahrhunderts noch etwa 300 Menschen auf dem Schießplatz-Gelände tätig, so arbeiteten 1939 bereits 1500 Personen für die Wehrmacht. Der Wasserturm, der sich stilistisch noch durchaus den alten Gebäuden des Areals anpasst, ist 37 Meter hoch. 200 Stufen führen zu dem großen Wasserkessel.

Bahnschienen verlaufen noch immer auf dem Kasernengelände. Quelle: Julius Frick

Auf dem Kasernengelände finden sich vielfach Spuren der früheren Nutzung. Auch Schienen verlaufen zum Teil noch auf dem Areal. Der Verfall ist allerorten deutlich sichtbar. Seit bald 30 Jahren stehen die Gebäude leer. Einige hatten schon zuvor keinerlei Funktion mehr. Die Rote Armee nutzte zwar einige Bauten als Kaserne, Versuche wurden auf dem Gelände in Kummersdorf-Gut jedoch nicht mehr durchgeführt.

Chemisch-Physikalische Versuchsstelle Gottow

Auf dem Gelände der Chemisch-Physikalischen Versuchsstelle Gottow. Quelle: Detlev Scheerbarth

Vermutet wird, dass in der Chemisch-Physikalischen Versuchsstelle Gottow bereits ab 1938 Versuche mit nuklearem Material stattgefunden haben. Experimente mit Uranwürfeln sind für 1941 und 1943 belegt. Neben 16 Raketenprüfständen existieren außerdem noch acht Laborgebäude.

Die Chemisch-Physikalische Versuchsstelle Gottow wurde westlich der Schießbahn West angelegt. Der Baubeginn wird auf 1936 datiert.

Dieser Raketenprüfstand gehörte zur Versuchsstelle Gottow. Quelle: Detlev Scheerbarth

Auf der bereits 1932 eingerichteten Versuchsstelle West direkt auf dem Schießplatz-Areal befinden sich ebenfalls noch Versuchs- und Prüfstände für Raketentriebwerke. Was hier begonnen wurde, wurde ab 1936 in Peenemünde in noch größerem Maßstab fortgesetzt.

Ein Prüfstand für Raketentriebwerke bei Gottow. Quelle: Detlev Scheerbarth

Dennoch gingen die Forschungen in der Heeresversuchsstelle Kummersdorf-Gut unvermindert weiter. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat vor kurzem angekündigt, dass ihrer Ansicht nach Peenemünde für die Unesco-Welterbeliste vorgeschlagen werden könne. Auch Kummersdorfs Welterbe-Potenzial wurde bereits untersucht.

Modellbauhalle der Eisenbahnpioniere in Sperenberg

Im Bereich des Sperrgebiets des ehemaligen Flugplatzes Sperenberg liegt auch die frühere Modellbauhalle. Quelle: Jutta Abromeit

Die Modellbauhalle der Eisenbahnpioniere wurde in den 1920er Jahren errichtet, als neuerlich Eisenbahnpioniere das Gebiet am Schumkasee für ihre Ausbildungen nutzten. In dem Bereich sind auch noch Gleisanlagen verschiedener Spurbreiten zu finden.

Der Flugplatz: Souvenir aus Sperenberg

Die große Start- und Landebahn des ehemaligen Flugplatzes Sperenberg. Quelle: Detlev Scheerbarth

In der gesamten DDR gab es mehr als 70 militärisch genutzte Flugplätze. Der wichtigste Stützpunkt der sowjetischen Streitkräfte war der Standort in Sperenberg. Ab 1957 wurde das Drehkreuz errichtet. Die Landebahn ist 2,55 Kilometer lang. Seit den 1970er Jahren war das Funkrufzeichen für Sperenberg „СУВЕНИР“ – Souvenir. Am 6. September 1994 startete die letzte Maschine vom Flugplatz Sperenberg. Der somit geschlossene Flughafen wurde an die deutsche Verwaltung übergeben.

Hangar des Flugplatzes Sperenberg

Der Hangar gehört für Besuchergruppen auf dem Gelände zu den Highlights. Quelle: Julius Frick

Zu den eindrucksvollen Komplexen des ehemaligen Flugplatzes gehört der Hangar. Errichtet wurde dieser ab 1968. Viele der Flughafen-Gebäude, die teilweise bis in die 1980er Jahre hinein entstanden, sind keine typischen Kasernenbauten.

Die Gebäude auf dem Areal des Flughafens stehen nicht unter Denkmalschutz. Der Förderverein Museum Kummersdorf e.V. bietet Rundgänge über das Gelände.

Die Außenansicht der Flugzeughalle. Quelle: Julius Frick

Fotografen finden auch hier immer wieder spannende Motive und reizvolle Perspektiven. Wie auf obigem Bild und folgendem Foto deutlich zu sehen, hat sich die Natur schon längst die Flächen zurückerobert.

Einfach mal nach oben schauen: Detail am Hangar des Flugplatzes Sperenberg. Quelle: Julius Frick

Der Tower des Flugplatzes

Der Tower des Flugplatzes gehört zu den eindrucksvollen Bauten des Areals. Quelle: Detlev Scheerbarth

An der Hauptbahn befindet sich dieser Tower, der zu den Gebäuden gehört, die im Rahmen des ersten Bauabschnitts ab 1957 errichtet wurden. Wie auf dem Foto deutlich zu sehen, ist auch dieser Bau in sehr schlechtem Zustand. Bevor Schönefeld den Zuschlag für den neuen Hauptstadtflughafen BER erhielt, war auch Sperenberg als künftiger Standort durchaus im Gespräch. Die Planungen führten dazu, dass das gesamte riesige Areal einschließlich Kummersdorf-Gut einer jahrelangen Veränderungssperre unterlag.

Ziviles Abfertigungsgebäude des Flugplatzes

Das zivile Abfertigungsgebäude auf dem ehemaligen Flugplatz Sperenberg. Quelle: Detlev Scheerbarth

Der Schriftzug aus eisernen Buchstaben und die komplette Innenausstattung des Gebäudes wurden im Laufe der Jahre gestohlen, Sperenberg in kyrillischen Buchstaben – Шперенберг – ist jedoch noch schwach zu erkennen. Das zivile Abfertigungsgebäude des Flugplatzes ist das einzige seiner Art auf einem Flughafen der ehemaligen sowjetischen Streitkräfte. Hier konnten die Familien von Militärangehörigen, aber auch Musiker, die aus der DDR in die Sowjetunion reisten, abgefertigt werden. Etwa 5000 Menschen, so die Schätzung, lebten in der Garnison, die sich im Bereich des Flugplatzes entwickelte. Dort gab es auch eine Schule für die Kinder der Militärs sowie Geschäfte.

Bahnhof mit reichlich Zierrat

Der im Jahr 1900 errichtete Bahnhofsbau Kummersdorf-Schießplatz – später: Kummersdorf-Gut – der Königlichen Militäreisenbahn. Quelle: Karen Grunow

Noch immer ist auf dem Schild des einstigen Kummersdorfer Militärbahnhofs ganz schwach die ursprüngliche Bezeichnung „Kummersdorf Schießplatz“ zu erahnen. Die offizielle Umbenennung in „Kummersdorf-Gut“ erfolgte 1953. Auch der zwischenzeitliche Zusatz „Kreis Teltow“ ist noch erkennbar. Nach dem Aus der Militäreisenbahn nach 1920 aufgrund der Bedingungen des Versailler Vertrags wurde der Streckenabschnitt zwischen Zossen und Jüterbog für den zivilen Personennahverkehr genutzt. Erst 1996 wurde die Strecke endgültig stillgelegt. Zwischen Zossen und Jänickendorf können heute Interessierte mit Draisinen unterwegs sein und umfahren dabei teilweise auch das einstige Militärareal in Kummersdorf-Gut.

Das „Hotel Honecker“ in Sperenberg

In diesem Bungalow auf dem ehemaligen Flugplatz-Gelände von Sperenberg übernachteten Margot und Erich Honecker in der Nacht vom 12. zum 13. März 1991, bevor sie von Sperenberg nach Moskau geflogen wurden. Quelle: Jutta Abromeit

Am 13. März 1991 hob in Sperenberg eine Maschine ab, deren Insassen unter strengster Geheimhaltung ausgeflogen werden sollten: Erich und Margot Honecker. Eine Tupolew brachte das frühere Staatsoberhaupt der DDR und seine Frau nach einem letzten Sektfrühstück auf deutschem Boden nach Moskau. Bereits einen Tag zuvor waren die beiden per Hubschrauber vom sowjetischen Militärkrankenhaus in Beelitz nach Sperenberg gebracht worden. Der per Haftbefehl gesuchte Honecker und seine Gattin hatten bereits seit April 1990 im Beelitzer Militärhospital Zuflucht gefunden, Honecker wurde dort mit Verdacht auf Leberkrebs behandelt.

Die Pyramide von Sperenberg

Die Pyramide am Schumkasee auf dem ehemaligen Militärgebiet Kummersdorf-Gut, ein historischer Ort des Gedenkens. Quelle: Jutta Abromeit

Die Pyramide ist ein Denkmal am Ufer des Schumkasees, errichtet im Jahr 1929. Erinnert werden sollte damit an gefallene Eisenbahn- und Baupioniere. Sie trägt eine Tafel in Anlehnung an das von Friedrich Schiller für „Das Lied von der Glocke“ genutzte Zitat „Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango“ – die Lebenden rufe ich, die Toten beklage ich, Blitze zerbreche ich. Diese lateinische Inschrift befindet sich auf der großen Glocke des Schaffhausener Münsters zu Allerheiligen; jene Glocke inspirierte Schiller zu dem berühmten Werk. Am Schumkasee ist die Inschrift leicht abgeändert: Mortuos plango. Vivos voco. Fulgura frango.

Der Künstlerbahnhof Sperenberg

Lange lebte und arbeitete das holländische Künstlerpaar Ine und Wouter Spruit in dem einstigen Bahnhof in Sperenberg. Mittlerweile nutzen wieder Künstler den markanten Bau. Quelle: Jutta Abromeit

Sehr ungewöhnlich in der Reihe der Bauten der Militärbahn ist auch der 1910 errichtete, und heute von Künstlern genutzte Bau in Sperenberg. Während die meisten anderen Bahnhofsbauten der Militärtrasse Richtung Schöneberg aus roten Ziegeln errichtet wurden und ähnliche Dekorationselemente aufweisen, bleibt der Bau in Sperenberg mit Zierfachwerk und einem seitlichem Treppenhausturm ein Unikum an der Strecke.

Denn auch die Bauwerke der 1897 erfolgten Verlängerung von Kummersdorf nach Jüterbog ähneln einander, sind jedoch im Gegensatz zu den – allerdings etwas später entstandenen – Bauten der Ursprungsstrecke Richtung Berlin aus gelben Ziegeln errichtet.

Von Karen Grunow