Südlich von Berlin wurde mehr als 150 Jahre lang Militärgeschichte geschrieben, gut ein Fünftel des Landkreises Teltow-Fläming hat eine militärische Vergangenheit. Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es so viele Ex-Militärflächen auf so engem Raum wie hier. Diese Historie ist bis heute an vielen Stellen zu sehen oder noch zu erahnen: Kasernen wurden zu Wohnhäusern, Truppenübungsplätze zu Solarparks, Offizierskasinos zu Kulturzentren.

Viele Liegenschaften sind ihrer Vergangenheit bisher aber nicht entkommen. An ihnen nagt der Zahn der Zeit, der Putz rieselt von den Wänden alter Militäranstalten, die Natur erobert sich Plätze zurück, über die Panzer rollten und Soldaten marschierten. Es sind vergessene Orte, sogenannte Lost Places. Der morbide Charme dieser verfallenden Objekte lockt heute Schatzsucher und Fotografen an.

Die Militärgeschichte beginnt weit im Süden von Teltow-Fläming

Um zu verstehen, warum die Region eine derart intensive Militarisierung erlebt hat, muss man bis ins Jahr 1832 und weit in den Süden des heutigen Landkreises blicken. „Die Wurzeln des Militärs in Teltow-Fläming liegen in Jüterbog“, sagt Silvio Fischer, Leiter des Museums des Teltow. In besagtem Jahr erhob König Friedrich Wilhelm III. das bis dato von einer Wirtschaftsflaute geplagte Städtchen zum Garnisonsstandort. Die Wirtschaft begann zu florieren, militärische Infrastruktur entstand im Umfeld, 1864 wurde dort einer der ersten deutschen Schießplätze geschaffen.

Was aber machte den Landstrich südlich von Berlin so attraktiv für das Militär? Ein wichtiger Startpunkt für diese Entwicklung war die Eröffnung der Königlichen Militäreisenbahn 1875 und die damit gute Erreichbarkeit. Es war aber vor allem eine Sache: „Es ist nahe genug dran und weit genug weg“, sagt Silvio Fischer. Geheimhaltung wurde für das Militär im stetig wachsenden Berlin nämlich immer schwieriger. So wurde die Erprobung von Geschützen und Munition vom Tegeler Forst in die Peripherie verlegt. Das war die Geburtsstunde des Artillerieschießplatzes in Kummersdorf-Gut.

Kummersdorf-Gut: Waffenschmiede und Versuchslabor verschiedener Militärepochen

Nach dessen Eröffnung 1875 wurden dort alsbald Waffen und Munition erprobt und auch der Stahlhelm entwickelt, der die Pickelhaube ablösen sollte. Die Wehrmacht testete auf dem riesigen Areal Kriegsgeräte, insbesondere Raketen. Auf diese Erkenntnisse wurde später auch im Bereich der Raumfahrt zurückgegriffen. In der zu Kummersdorf gehörenden Versuchsstelle Gottow fand unter anderem Grundlagenforschung für Atomwaffen statt. „Schießplätze gibt es viele auf der Welt, aber Plätze, wo man sich mit wissenschaftlichen Mitteln auf den Krieg vorbereitete, nicht“, verdeutlicht Silvio Fischer die Bedeutung dieses Ortes.

Die historische Postkarte zeigt den Militärübungsbereich am Schumkasee. Hier trainierten Eisenbahnpioniere ̈ab 1878 den Bau von Brücken. Quelle: Sammlung Förderverein Garnisonsmuseum Wünsdorf e. V

Auch die sowjetischen Truppen wussten diese für sich zu nutzen. Die Rote Armee testete dort zunächst Bombenabwürfe und erweiterte das Gelände mit dem Bau des Militärflughafens Sperenberg. Von dort aus flüchteten am 13. März 1991 Erich Honecker und seine Frau Margot per Flugzeug nach Moskau.

Kaiserlicher Luftschiffhafen in Altes Lager

Wichtige Kapitel der Luftfahrtgeschichte wurden auch in Altes Lager geschrieben: Der kaiserliche Truppenstandort war zentraler Luftschiffhafen. Die Wehrmacht siedelte eine Fliegertechnische Schule und eine Luftwaffengarnison an. Ab 1953 wurde der Standort Sitz eines Jagdfliegerregiments, an dem MiG-Kampfflugzeuge stationiert und ab Mitte der 60er Jahre auch Einheiten für Kampfhubschrauber ansässig waren.

Die sowjetischen Truppen erschufen mit einem riesigen Sperrgebiet auch den Sitz für das Oberkommando der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland in der Region; die „verbotene Stadt“ in Wünsdorf, in der Zehntausende Soldaten stationiert waren und Offiziere mit ihren Familien lebten. Ab 1977 fuhr sogar täglich von dort aus ein Zug nach Moskau.

Historische Postkarte mit einem Motiv aus Wünsdorf: In der ehemalige Infanterie-Schießschule sollen bald Wohnungen geschaffen werden. Quelle: Sammlung Förderverein Garnisonsmuseum Wünsdorf e. V

Zuvor war das zu Kaiserzeiten gegründete Stammlager Zossen Sitz des Oberkommandos der Wehrmacht. Riesige Bunkeranlagen wurden dort gebaut. Es entstand unter dem Decknamen Zeppelin die modernste Nachrichtenzentrale dieser Zeit, 14 Meter unter Waldboden und meterdickem Beton verborgen. Von dort aus wurden Befehle gesendet, die im Zweiten Weltkrieg Millionen von Menschen das Leben kosteten.

1994: Ende der Militärzeit, der Beginn der Konversion in Teltow-Fläming

Den Schlusspunkt des Militärgeschehens auf diesen Flächen setze der Abzug der sowjetischen Truppen im Jahr 1994. Damit fielen in ganz Brandenburg etwa 100.000 Hektar in den Besitz des Bundes. Wenig später wurden sie auf das Land Brandenburg übertragen. Rund 34.000 Hektar davon lagen in Teltow-Fläming. Seither kümmert sich die Brandenburgische Bodengesellschaft (BBG) um die Verwaltung und Verwertung von Truppenübungsplätze, Flugplätze, Radarstationen, Wohngebäuden, technische Baulichkeiten und Bunkern. Das Stichwort lautet Konversion – die Umwandlung militärischer Liegenschaften für friedliche Zwecke.

„Das war ein enormer Zuwachs an zivil nutzbarer Bodenfläche. Plötzlich waren Wohnungen da, plötzlich waren Entwicklungsflächen da und plötzlich war mehr Naturraum da“, sagt Manfred Fechner, Leiter des Umweltamts Teltow-Fläming. Für ihn sind vor allem letztere interessant. „Die Natur konnte hier über Jahrzehnte hinweg vor sich hin wachsen. So wurden Biotopstrukturen und ein Artenvorkommen ermöglicht, die in der sonst genutzten Kulturlandschaft nicht mehr zu finden sind.“ Die Erschließung der Flächen brachte einige Besonderheiten zu Tage – etwa, dass sich Wiedehopf und Ziegenmelker auf den Offenlandflächen heimisch fühlen, und auch eine bis dato nicht bekannte landschaftliche Besonderheit bei Forst Zinna. „Kein Mensch hat gewusst, dass da eine freigelegte Wanderdüne ist, die als solche auch funktioniert“, sagt Manfred Fechner.

Lost Places und Denkmalschutz

Neben solch bemerkens- und schützenswerten Naturräumen ist auch ein großer Schatz an militärisch-bauhistorischer Substanz zurückgeblieben. Deren Erfassung war eine Mammutaufgabe. „Im Grunde hat man bei null angefangen. Die Akzeptanz für denkmalgeschützte Militärflächen war in den ersten Nachwendejahren sehr dünn. Man hat sie eher als Belastung gesehen und wollte sich ihrer möglichst schnell entledigen“, sagt Rita Mohr de Pérez, Sachgebietsleiterin für Denkmalschutz der Kreisverwaltung. Bis heute wird geforscht, was Kaiserzeit, Nationalsozialismus und sowjetische Besatzung hinterlassen haben. Allein in Kummersdorf geht man davon aus, dass rund 5000 einzelne Objekte noch nicht erfasst wurden.

Oft werden diese Liegenschaften als schwieriges Erbe für den Landkreis bezeichnet. „Natürlich auch deswegen, weil sie uns mit der größten menschengemachten Bedrohung, dem Krieg, konfrontiert“, erklärt Rita Mohr de Pérez. „Alle Teile der Gesellschaft haben diese militärische Entwicklung mitgetragen. Man hat sich in Brandenburg lange auf die Opferrolle zurückgezogen und wollte sich die Verantwortung der Täterrolle nicht zu eigen machen. Wir sprechen hier meist von Täter-Denkmalen, die zeigen, dass es nicht nur der Kaiser oder ein Diktator war, der den Krieg vorangetrieben hat, sondern die ganze Gesellschaft.“

Explosives Erbe: Waldbrände auf munitionsbelasteten Flächen

Es sind aber auch ganz handfeste Probleme, die diese Orte mit sich bringen: unsanierte Gebäude befinden sich oftmals in schlechtem Zustand, Anforderungen an den Brandschutz werden nicht erfüllt, das bedeutet hohe Kosten für Investoren. Viele Flächen waren oder sind bis heute kontaminiert – mit Öl, Kerosin und Diesel. Neben Tanklagern spülten auch Wäschereien gefährliche Stoffe in die Böden. Vielerorts schlummern auch noch Überbleibsel, die im Sommer zu tickenden Zeitbomben werden. Nicht wenige Waldbrände in Brandenburg rühren von explodierenden Kriegs- und Manöverhinterlassenschaften her.

Auf einem Großteil der Konversionsflächen ist dennoch längst Neues erwachsen. Allen voran Wohnraum im vierstelligen Bereich – sei es in sanierten Kasernen oder auf Freiflächen, die zu Baugrund für Einfamilienhäuser wurden. Auch Gewerbe unterschiedlichster Art konnte angesiedelt werden. Die ehemalige Kaserne einer Transporteinheit in Luckenwalde etwa wurde zum Standort für einen Biotechnologiepark.

Manche Orte wurden durch Tourismus, Freizeit und Kultur neubelebt. Lost Places wie das Haus der Offiziere in Wünsdorf oder Teile des Geländes in Kummersdorf werden im Rahmen von Führungen zugänglich gemacht, in Altes Lager zogen Drachenflieger und Kartfahrer in die Liegenschaften des Militärs, auf dem Flugplatzgelände werden Musikfestivals gefeiert, in Wünsdorf ist die Bücher- und Bunkerstadt entstanden.

Neue Perspektiven für Konversionsflächen in Teltow-Fläming

Was aber bringt die Zukunft? Die BBG verwaltet noch immer rund 7700 Hektar an Ex-Militärflächen in Teltow-Fläming. Fast die Hälfte davon machen die Heeresversuchsanstalt Kummersdorf-Gut und der Flugplatz Sperenberg aus. Lange konnten keine Pläne für das Areal gemacht werden, da es vom Bund bis 2012 als alternativer Standort für den BER vorgehalten wurde. Vor wenigen Wochen hat sich der Kreistag mit einem Beschluss an das Land Brandenburg gewandt, um endlich eine Entwicklung voranzutreiben.

„Das Land muss sich zu seiner Eigentümerrolle bekennen“, sagt Siegmund Trebschuh, Leiter des Kreisamts für Wirtschaftsentwicklung. Er betont, dass auf dieser wie auch allen anderen übrigen Flächen nicht nur wirtschaftliche Potenziale im Fokus stehen dürfen. „Wir wollen auch Natur- und Denkmalschutz damit in Einklang bringen und diese vor allem auch weiterentwickeln. Wir wollen vernünftige Konzepte schaffen und die Dinge nicht dem Zufall überlassen.“

Immobilienboom in Berlin: Chance für Teltow-Fläming

Mit Blick auf die Entwicklung in Berlin und dem Speckgürtel sind die übrigen Liegenschaften ein echtes Pfund für den Landkreis. „Durch den großen Siedlungsdruck raus aus Berlin entsteht Interesse an Liegenschaften, die lange Zeit unbeachtet gewesen sind“, sagt Dietlind Biesterfeld, Beigeordnete und Dezernatsleiterin in der Kreisverwaltung. Und Visionen gibt es so einige – etwa die Konversionsflächen in Forst Zinna zum Polizei-Übungsgelände zu machen, Wünsdorf will mit einem städtebaulichen Konzept die Weichen für die kommenden Jahrzehnte stellen und Kummersdorf könnte ein Entwicklungsort für erneuerbare Energien, nachhaltiges Wohnen und ein wichtiger Raum für kleinteilige Klimaschutzräume werden.

Die schwer wiegende Geschichte soll bei all dem aber nicht verloren gehen. „Es liegt eine Chance darin, dass wir so viele dieser Militärdenkmale haben. Man kann sich hier auch ganz besonders mit dem Thema Militarismus auseinandersetzten und zwar in einer zukunftsgerichteten und friedensorientierten Art und Weise. Dafür sind die Zeiten nicht die schlechtesten“, findet Dietlind Biesterfeld.

Es wird noch lange, weit über zehn Jahre hinaus, dauern, bis die Konversion in Teltow-Fläming bewältigt sein wird. Sanierung, Beräumung, neue Ideen und Konzepte sowie vor allem die Suche nach Investoren werden also noch lange auf der Tagesordnung stehen. Mit jedem Verkauf, jeder Neunutzung wird ein Lost Place vor dem Verfall bewahrt werden, gleichzeitig die Zahl dieser Stätten morbider Romantik verschwinden. Für Rita Mohr de Pérez ist das eine schöne Aussicht. „Ich möchte keinen unserer Schützlinge als Lost Place freigeben, sondern möchte für alle hoffen, dass sie gerettet werden können.“

Von Nadine Pensold