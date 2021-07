Wünsdorf

Prunkvolle Architektur aus der Kaiserzeit, riesige Komplexe der Wehrmacht – in Wünsdorf gibt es eine ganze Reihe geschichtsträchtiger Orte. An vielen ist der Zahn der Zeit nicht spurlos vorbeigegangen. Für Lost-Places-Fotografen sind sie deshalb ein beliebtes Motiv.

Aber Achtung: Wer selbst diese Lost Places erkunden will, sollte beachten, dass die Militärliegenschaften nicht frei zugänglich sind, sondern in der Regel nur im Rahmen von Führungen oder mit einer Foto-Genehmigung betreten werden dürfen.

Das Haus der Offiziere und ehemalige Militär-Turnanstalt in Wünsdorf

Das geschwungene Treppenhaus im Haus der Offiziere Wünsdorf. Quelle: Julius Frick

Es hat einen Grund, warum Führungen und Foto-Touren durch die ehemalige Militär-Turnanstalt und das Haus der Offiziere in Wünsdorf so beliebt sind: Es gibt jede Menge eindrucksvolle Motive, die in dem ab 1914 in neubarockem Stil erbauten Ensemble zu finden sind.

Das Haus der Pioniere gehört ebenfalls zum Haus der Offiziere. Quelle: Detlev Scheerbarth

Riesige Hallen, Stuck und ein geschwungenes Treppenhaus gehören dazu, auch ein alter Fechtsaal, der von den Russen zum Theater umgebaut wurde, lässt die Herzen von Fotografen höher schlagen.

Zu Kaiserzeiten befand sich in dem riesigen Komplex die Militär-Turnanstalt, später wurde sie zum „Lehrgang für Leibesübungen“, dann zur Heeressportschule der Wehrmacht. Hier bereiteten sich Sportler auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen 1936 vor und die sowjetischen Truppen machten aus diesem Gebäude ihr repräsentatives Haus der Offiziere.

In den Mauern aus Kaiserzeiten hat auch das Oberkommando der sowjetischen Truppen in Deutschland ihre Spuren hinterlassen. Quelle: Detlev Scheerbarth

Vor dem Haus der Offiziere ist eine Lenin-Statue zu entdecken. Quelle: Julius Frick

Seit dem Truppenabzug 1994 steht es nun leer und wartet auf eine neue Nutzung. Ideen gab es schon viele, diese Projektträume scheiterten aber meist an einem: Geld.

Das gesamte Areal der ehemaligen Militär-Turnanstalt hat in etwa eine Geschossfläche von 23.000 Quadratmetern, dazu kommen noch der ehemalige Sportplatz und die Parkanlage. Derzeit gibt es einen Wettbewerb, in dem Investoren ihre Konzepte für diesen einmaligen Gebäudekomplex einreichen können.

Die Schwimmhalle der ehemaligen Militär-Turnanstalt in Wünsdorf

Das Schwimmbad, im Haus der Offiziere. Quelle: Detlev Scheerbarth

Das Schwimmbad der ehemaligen Militär-Turnanstalt ist ein besonderes Highlight für Lost-Places-Fans. Wo früher Soldaten und Athleten ihre Bahnen zogen, zieren noch heute Fliesen aus der Kaiserzeit die Wände.

Die Duschkabinen im Schwimmbad der ehemaligen Militär-Turnanstalt. Quelle: Detlev Scheerbarth

Wer im Rahmen von Führungen dieses Gebäude erkundet, der kann auch einen Blick in die historischen Umkleiden und Duschräume werfen.

Die Heeresbäckerei in Wünsdorf

Hier wurde früher tonnenweise Brot gebacken: Die ehemalige Heeresbäckerei und Brotfabrik in Wünsdorf. Quelle: Nadine Pensold

Um die Truppen zu versorgen, baute die Wehrmacht um 1937 die Heeresbäckerei in Wünsdorf. Tonnenweise wurde hier Brot in riesigen Öfen produziert. Neben der riesigen Halle gehört auch noch ein Speichergebäude zu diesem Komplex.

Blick in einen der alten Backöfen der Brotfabrik in Wünsdorf. Quelle: Nadine Pensold

Auch die Sowjets wussten diesen Ort zu nutzen, um die Bewohner der „Verbotenen Stadt“ zu versorgen. Und so wurde aus der Heeresbäckerei die Brotfabrik. Über die genaue Historie, die dieses unter Denkmalschutz stehende Gebäude mit sich bringt, ist allerdings noch nicht viel bekannt.

Eine alte Waage ist eines der letzten Überbleibsel in der Brotfabrik Wünsdorf. Quelle: Nadine Pensold

Das Kleine Theater in Wünsdorf

Das Kleine Theater in Wünsdorf. Quelle: Nadine Pensold

Unweit der Villa Burlakow und der Infanterie-Schießschule befindet sich ein kleines, verfallendes Theater. Auf der Bühne verteilen sich die Überreste verstummter Instrumente, der Putz löst sich von den Wänden und bildet ganz einzigartige Muster und Strukturen.

Der Putz bröckelt im Eingangsbereich des Theaterhauses. Quelle: Nadine Pensold

Zum Theater wurde dieses repräsentative Gebäude mit seinen hohen Wänden, Stuckleisten und eindrucksvollen Pforten aber erst durch die Nutzung der sowjetischen Truppen nach 1945.

Ursprünglich wurde das heute denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1914 als Offizierskasino der Infanterie-Schießschule errichtet. Während diese mittlerweile verkauft wurde und zu Wohnraum umgenutzt werden soll, verweilt das Kleine Theater noch weiter im Dornröschenschlaf.

Villa Burlakow in Wünsdorf

Ein Blick in die Villa Burlakow Quelle: Julius Frick

An der Fassade ranken sich bereits die Pflanzen empor, die Tapeten lösen sich von den Wänden. Und doch ist die Villa Burlakow ein kleines Schmuckstück. Sie wurde schon in den Anfangsjahren der Präsenz der kaiserlichen Truppen erbaut. Zwischen 1911 und 1914 entstand so inmitten eines riesigen Parks ein Wohnhaus für Kommandanten und Offiziere.

Lost Places in Teltow-Fläming: Die Burlakow-Villa in Wünsdorf Quelle: Nadine Pensold

Ihren Namen verdankt sie ihrem letzten Bewohner: Matwei Prokopjewitsch Burlakow. Er war Kommandeur und Generaloberst der russischen Streitkräfte und hatte hier bis zum Abzug der Truppen im Jahr 1994 seinen Wohnsitz.

Ein zurückgelassener Schreibtisch steht inmitten eines Raumes der Villa. Quelle: Julius Frick

Nach dem Abzug fand sich schnell eine Nutzung für die Altbau-Villa. Der Förderverein des Garnisonsmuseums nutzte die Räumlichkeiten, um die zahlreichen Überbleibsel der sowjetischen Besatzung, die sie zusammengetragen hatten, unterzubringen. Die daraus entstandene Ausstellung zum Soldatenalltag in der Verbotenen Stadt ist aber längst in das Museumsgebäude in einem der ehemaligen Pferdeställe in der Bücherstadt umgezogen. Die Villa ist seither verlassen.

Bunkeranlage Maybach I

Drohnenaufnahme der Bunkeranlage Maybach I in Wünsdorf. Quelle: Christiane Schmidt

Im Jahr 1937 begann der Bau der Bunkeranlagen in Wünsdorf. Unter dem Decknamen Maybach I entstanden zwölf als Landhäuser getarnte Bunker, in denen das Oberkommando des Heeres seinen Sitz hatte.

Nach Ende des Krieges wurden diese Betonbunker von der Roten Armee gesprengt. Die Führungen der Bunkerstadt führen entlang dieser Ruinen.

Nachrichtenbunker „Zeppelin“

Einer der noch begehbaren Bunker-Tunnel ist über 200 Meter lang. Quelle: Julius Frick

Die Schaltzentrale der Nationalsozialisten befand sich unter der Erde in Wünsdorf. Um dorthin zu gelangen, muss man zunächst durch eine 2,5 Tonnen schwere Stahltür schreiten, Die erste Ebene erreicht man über eine Treppe, die 14 Meter in Tiefe führt.

2,5 Tonnen wiegt die Stahltür, die den Zeppelin-Bunker verschließt. Quelle: Detlev Scheerbarth

Der Fernmeldebunker diente der Wehrmacht zur Kriegskommunikation. Jeder Funkspruch, jedes Telefonat und jedes Telex ging hier durch, alle Befehle eines Krieges, der Millionen von Menschen das Leben kostete. Unter Beton und Wald befand sich das zur damaligen Zeit modernste Postamt. 120.000 Telefonate konnten pro Tag übermittelt werden.

Überbleibsel der Nachrichtentechnik aus dem Zeppelin-Bunker in Wünsdorf. Quelle: Julius Frick

Auch die Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland nutzte während ihrer Zeit in Wünsdorf den Nachrichtenbunker unter dem Namen Ranet für ihre Zwecke.

Hinweis: ​Alle Geschichten aus dem Projekt „Lost Places in Teltow-Fläming“ lesen Sie unter maz-online.de/lostplaces.

Das Projekt der MAZ wurde gefördert durch das Programm „Förderung lokaljournalistischer Angebote in Brandenburg“ der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb).

Von Nadine Pensold