Zossen

Spannende Einblicke in die Vergangenheit, einmalige Fotomotive und auch ein bisschen Nervenkitzel bietet ein Besuch in alten Militärgebäuden. Einen Lost Place sollte man dennoch nicht einfach so auf eigene Faust besuchen – sowohl aus rechtlichen als auch sicherheitstechnischen Gründen. Es gibt in Teltow-Fläming aber viele Angebote, mit denen man diese besonderen Orte kennenlernen und erleben kann. Ein Überblick.

Garnisonsmuseum und Museum Roter Stern in Wünsdorf

Garnisonsmuseum Wünsdorf, Ausstellung zur Entwicklung des Militärstandortes Wünsdorf und des Soldatenalltags während der sowjetischen Besatzung. Quelle: Nadine Pensold

Ausstellung über die Militärgeschichte von Zossen-Wünsdorf von 1910 bis 1945 sowie über die Zeit der sowjetischen Besatzung von 1945 bis 1994. Ein weiterer Ausstellungsraum zeigt mit vielen Original-Gegenständen den Alltag der sowjetischen Soldaten in Wünsdorf.

Adresse: Gutenbergstraße 9 in der Bücher- und Bunkerstadt in WünsdorfÖffnungszeiten: April bis Oktober Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr, November bis März Dienstag bis Sonntag 10 bis 16 Uhr.garnisonsmuseum-wuensdorf.eu / www.buecherstadt.com

Museum des Teltow

Im Museum des Teltow in Wünsdorf findet derzeit die Ausstellung "Tempo - Schnellfahrversuche auf der Strecke der Königlichen Militäreisenbahn" statt. Quelle: Siemens Historical Institute

Ausstellung zur Geschichte der Königlichen Militäreisenbahn und den Schnellfahrversuchen auf dieser Strecke. Die Ausstellung kann auch online besucht werden.

Adresse: Schulstraße 15 in WünsdorfÖffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 13 bis 16 Uhr, Termine für Führungen und Besuche außerhalb der Öffnungszeiten nach Anmeldung möglichmuseum.teltow-flaeming.de/kme-html

Museum Kummersdorf

Ansichten der Ausstellung im Museum Kummersdorf. Quelle: Karen Grunow

Ausstellung zur Geschichte des Heeresversuchsplatzes Kummersdorf mit besonderem Augenmerk auf die Geschichte der Eisenbahnpioniere sowie die Raketen- und Atomtechnik.

Adresse: Konsumstraße 5 in Kummersdorf-GutÖffnungszeiten:Sonntag von 13 bis 17 Uhr www.museum-kummersdorf.de

Museum im Mönchenkloster

Ein Teil der Daueraustellung beschäftigt mit der Militärgeschichte von Jüterbog. Die Zeit der sowjetischen Besatzung wird mit zahlreichen Original-Gegenständen dokumentiert.

Adresse: Mönchenkirchplatz 4 in JüterbogÖffnungszeiten: Dienstag von 10Uhr bis 17 Uhr, Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr. Jeden ersten Samstag im Monat ab 10 Uhr.www.jueterbog.eu/museum

Museum Heimatstube Sperenberg

Die Ausstellung in Sperenberg zeigt auch Auszüge der Militärgeschichte des Ortes. Quelle: Karen Grunow

Heimatmuseum mit Ausstellungsbereichen zur Geschichte der Königlichen Militäreisenbahn und dem Flugplatz in Sperenberg.

Adresse: Karl Fiedler Straße 1 in SperenbergÖffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhrheimatstube-sperenberg.de

„Das Haus“ in Altes Lager

Im Gemeindezentrum "Das Haus" kann eine Dauerausstellung zur Militärgeschichte besucht werden. Quelle: Detlev Scheerbarth

Eine Dauerausstellung zeigt die Geschichte des Ortes unter dem Motto „Altes Lager – 1870 bis heute“. Sie befindet sich im Obergeschoss des Kulturzentrums. Im Kulturzentrum werden zudem Führungen durch die historische Liegenschaften wie die ehemalige Fliegertechnische Schule Altes Lager und das Lazarett Neues Lager vermittelt.

Adresse: Kastanienallee 21 in Altes LagerÖffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr oder nach Vereinbarungwww.dashaus-alteslager.de/dauerausstellung

Hochbunker Wünsdorf

Einer der ursprünglich 19 Luftschutztürme (Betonzigarren) der „Bauart Winkel“ kann in Wünsdorf besichtigt werden. Zugang und Tickets gibt es an der Kasse des Garnisonsmuseum.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bunkerführungen in Wünsdorf

Mehrmals pro Woche gibt es Führungen durch die Bunker in Wünsdorf. Quelle: Julius Frick

Die Bücherstadt bietet unterschiedliche Touren zu den deutschen und sowjetischen Bunkern in Wünsdorf an. Auch Standortrundfahrten können gebucht werden. Die Bunkeranlagen Maybach I und Zeppelin können ganzjährig dienstags bis freitags um 14 Uhr im Rahmen einer Führung besucht werden. Die Wochenend- und Feiertagsführungen variieren nach Saison.

Adresse: Haus Oskar, Zehrensdorfer Straße 12, in der Bücher- und Bunkerstadt WünsdorfDauer: Je nach Tour 1,5 bis 4,5 Stundenwww.buecherstadt.com

Haus der Offiziere in Wünsdorf

Die Lenin-Statue vor dem Haus der Offiziere in Wünsdorf. Quelle: Julius Frick

In den Sommermonaten findet an zwei Sonntagen pro Monat der Rundgang „Rund um Lenin“ mit Besichtigung der Kaiserlichen Turnanstalt, der Schwimm- und Sporthallen sowie des alten Theaters.

Dauer: Rund zwei Stundenwww.buecherstadt.com

Auch Foto-Touren werden angeboten. Teilnehmer können sich frei auf dem Gelände bewegen und werden von Guides begleitet.

Dauer: 6 Stundenwww.go2know.de

Exkursionen und Wanderungen auf Truppenübungsplätzen

Die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg bietet regelmäßig Exkursionen auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen in Jüterbog und Heidehof an. Auf eigene Faust kann man auch das Wegenetz in Pechüle-Frankenfelde und am Wurzelberg erwandern.www.stiftung-nlb.de

Stadtführungen zur Militärgeschichte in Jüterbog

Mehrere thematische Führungen werden in Jüterbog angeboten, um mehr über die Militärgeschichte des Ortes zu erfahren – unter anderem gibt es Führunden über „Jüterbog II – Ein Stadtteil fürs Militär“, die preußische Garnison Jüterbog und die sowjetischen Truppen in Jüterbog. Ebenso gibt eine Führung über die Militärfliegerei in der Region.

Adresse: Stadtinformation Jüterbog, Mönchenkirchplatz 4Dauer: Je nach Führung 90 bis 120 Minutenwww.jueterbog.eu

Shelter Albrecht auf dem Flugplatz Niedergörsdorf

In Altes Lager wurde Kampfjet-Shelter zum Wohn- und Gastronomie-Projekt. Quelle: Julius Frick

In einem früheren Shelter – einem Unterstand für Kampfflugzeuge – hat der Künstler Helmut Stark über die Jahre ein Wohnhaus mit Pension, Gastronomie und Ausstellungsbereichen geschaffen. Auf Anfrage gibt es Führungen in dieser Anlage.Adresse: Niedergörsdorfer Allee 4 in Altes LagerAnfragen: shelter_albrecht@gmx.de, 033741/72325shelter-albrecht.swxmedia.de

Führungen in Kummersdorf und Sperenberg

Blick auf dem Schumkasee in Kummersdorf. Quelle: Julius Frick

Der Förderverien Museum Kummersdorf bietet einmal pro Monat Führungen in der Kaserne Kummersdorf sowie am FlughafenSperenberg und zu den Eisenbahnpionieren durch. Im Sommer ist die Durchführung abhängig von der Waldbrandwarnstufe.

Dauer: Ca. 3 bzw. 5,5 Stundenwww.museum-kummersdorf.de

Wanderweg durch die Verbotene Stadt

Rund elf Kilometer führt der Rundweg durch Wünsdorf und seine militärische Vergangenheit. Quelle: Nadine Pensold

Die Lost Places und Militärgeschichte Wünsdorfs kann man zu Fuß oder auch zu Rad erkunden. Ein elf Kilometer langer Rundweg führt durch den Ort und macht unter anderem Station in der Bücher- und Bunkerstand, am Ehrenfriedhof und führt vorbei am Haus der Offiziere. Zahlreiche Hinweis- und Informationstafeln geben einen Überblick über die Historie der Liegenschaften und der Ortsgeschichte. Ein guter Startpunkt ist die Bücher- und Bunkerstadt.

Hinweis: Alle Geschichten aus dem Projekt „Lost Places in Teltow-Fläming“ lesen Sie unter maz-online.de/lostplaces

Das Projekt der MAZ wurde gefördert durch das Programm „Förderung lokaljournalistischer Angebote in Brandenburg“ der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb).

Von Nadine Pensold