Alte Kasernen, ehemalige Schießplätze, verlassene Bunkeranlagen – all das kann man im Landkreis Teltow-Fläming erleben und entdecken. Und dabei noch einiges über die Militärgeschichte der Region erfahren.

Museen, Touren und Wanderwege: Hier können Sie Lost Places in Teltow-Fläming erleben

