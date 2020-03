Luckenwalde

Ein Familienstreit ist am Samstagnachmittag in Luckenwalde offenbar außer Kontrolle geraten. Die Polizei wurde zu einer Wohnung in der Weichpfuhlstraße gerufen, wo ein junger Mann sich eine tätliche Auseinandersetzung mit seinen Eltern lieferte. Der 26-Jährige hatte unter anderem mit einer Bratpfanne auf seine Eltern eingeschlagen. Die Eltern riefen daraufhin die Polizei.

Die Polizisten verhinderten eine weitere Eskalation. Der 26-Jähre wurde von einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZ-online