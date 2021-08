Luckenwalde: 8. Sommerfest im Quartier „Am Röthegraben“

Luckenwalde

„Wollt ihr was Gefährliches sehen oder was Ekliges“, fragte Sebastian David alias Clown Pan Panazeh sein Publikum auf dem Sommerfest im Quartier am Röthegraben. Er zaubert einen bunten Korb aus seinem Koffer, in dem sich eine der giftigsten Schlangen aus Nordafrika befindet: die marokkanische Sandrasselotter. „Jeden Morgen muss man die Schlange melken. Man nimmt ihren Kopf, hält die Zähne über ein Glas und dort tropft das Gift ab. Das Glas bekommt dann die Schwiegermutter, die arbeitet nämlich in der Apotheke“, fügte Panazeh mit einem Lächeln hinzu.

Zauberassistentin Ines Koschowitz mit Schlangen-Superkräften

Zwei Flöten braucht es, um die gefährliche Schlange aus dem Korb zu locken, „denn eine Schlange hat ja auch zwei Ohren“, stellen die Kinder gemeinsam mit Panazeh fest. „Die sieht man nur nicht“, erklärt der Clown, „denn die Fleischlappen hat sie abgeschraubt, damit sie sich nicht im Gebüsch verheddert“. Daraufhin steckte er sich eine Flöte ins rechte und eine ins linke Nasenloch und fängt an, eine Melodie zu spielen. Seine Assistentin, Ines Koschowitz, hat die Finger abwartend am Korbdeckel, nur sie kann dem mutigen Clown assistieren, denn „Ich habe Superkräfte“, behauptete sie, „ich habe keine Angst vor Schlangen!“.

Das Sommerfest, das diesmal auf dem Gelände der Kita Burg stattfand, war für Kinder, sowie für Erwachsene ein Highlight. 250 dürfen gleichzeitig auf das Gelände, damit überall der Abstand zwischen und an den Ständen eingehalten werden kann. „Circa 25 Akteure sind heute hier“, Koordinatorin des Quartiersmanagements Marianne Franke. Zwischen Hüpfburg, Bastelstand, Theatervorstellung, Kindertanz, und frisch gebackenem Brot war für jeden was dabei.

Pan Panazeh (l.) und Assistentin Ines Koschowitz. Quelle: Antonia Engel

„Wir versuchen immer, Akteure zu finden, die nicht so gewöhnlich sind und auch aus der Bürgerschaft stammen“, erklärte sie. Dazu gehörte auch die AG Frischemarkt, die mittlerweile bekannte Pflanzentauschbörse. Dieses Mal gab es weniger Pflanzen, dafür mehr Gemüse – und was für Gemüse! Fünf große Zucchinis von Edeltraud Przechomski und Reinhard Pinkert fielen sofort ins Auge. „Wir haben auch Rezepte für Zucchinis bereitgelegt“, so Przechomski. Viel beliebter waren allerdings die Möhren und Gurken, denn die kann man unterwegs schon aufessen. Einige kauften auch nur eine Möhre „und sind dann knabbernd losgezogen, das ist auch toll“, fand Przechomski.

Viele Gäste waren begeistert vom Smoothie-Fahrrad

Wer Obst dem Gemüse bevorzugt, wurde bei Christiane Albrecht fündig. Dort gab es Smoothies aus Muskelkraft, denn der Strom für den Mixer kam nicht etwa aus einer Steckdose – man musste selbst kräftig in die Pedale treten. „Das Konzept des Smoothiefahrrads stammt eigentlich aus Ecuador“, erklärte Albrecht. „Dort mussten sie erfinderisch werden, weil sie eben keinen Strom haben“. Je nach Aufsatz können Smoothies hergestellt werden oder aber auch Kaffee geschält und gemahlen werden. Das Fahrrad erregte große Aufmerksamkeit: „Die Erwachsenen möchten immer die Mechanik verstehen, den Kindern macht es einfach nur Spaß“, lachte Albrecht. Aus saisonalem, heimischem Obst, Apfel- oder Traubensaft kann man sich seinen ganz persönlichen Mix zusammenstellen. „Wir haben Pflaumen, Apfelsaft und Johannisbeeren“ und das schmeckt auch gut, fanden Alina und Elena und zu lange treten mussten sie dafür auch nicht.

Ramona Schliebener (l.) und Edeltraud Przechomski tauschen Zucchinis gegn anderes Gemüse Quelle: Antonia Engel

Wie sehr sich die Luckenwalder über das Nachbarschaftsfest freuten, war am Besucherandrang zu sehen: „Etwas über 400 Gäste waren über den Tag verteilt hier“, berichtete Franke. „Ohne die 70 ehrenamtlichen Helfer wäre das gar nicht gegangen“, fügte zu hinzu. Aber auch dem Quartiersmanagement wurde gedankt: „Marianne macht das so toll, die lasse ich nicht mehr gehen“, so Florian Förster, Geschäftsführer der Volkssolidarität.

Von Antonia Engel