Luckenwalde

Nicht bloße medizinische Betreuung, sondern lebensnahe Begleitung bietet die Ambulanter Dienst Elsthal gGmbH mit ihren Leistungen in der Tagespflege und mit ihren ambulanten Angeboten. Ihre „Kunden dort abzuholen, wo sie gerade sind im Leben“, ist oberstes Ziel, sagt Geschäftsführer Alexander Sadzio.

Gemeinsam mit Christian Gabriel leitet er das Unternehmen, das im Verbund mit dem Seniorenwohnen und dem Betreuten Wohnen Elsthal eine gemeinnützige Tochter des Senioren-Nachbarschaftsheim e.V. ist.

Pflegeberuf in Luckenwalde erlernt

Beide Geschäftsführer haben den Pflegeberuf von der Pike auf kennengelernt. Bei Christian Gabriel ging es 2002 mit Ferienarbeit beim Senioren- & Nachbarschaftsheim e.V. los. Nach Ausbildung und Arbeit als Pflegefachkraft bei verschiedenen Arbeitgebern kam er 2014 zum ambulanten Dienst zurück und erwarb die Qualifikation für die Pflegedienstleitung. Im Jahr 2016 übernahm er schließlich die Verantwortung für das Unternehmen und startete ein Fernstudium im Gesundheits- und Sozialmanagement.

Das „Haus Else“ des Ambulanten Dienstes Elsthal. Quelle: Gerald Bornschein

Seit nunmehr acht Monaten erhält er die Unterstützung von Alexander Sadzio, den es aus familiären Gründen in die Hauptstadtregion zog. Zuvor hatte er seit 2004 in Hessen acht Jahre lang in der stationären Pflege gearbeitet. Daneben absolvierte er eine Ausbildung zum Krankenpfleger und ein pflegewissenschaftliches Studium. Seit 2012 war er in der ambulanten Pflege in Leitungsfunktionen tätig. Als er den Ambulanten Dienst Elsthal kennenlernte, war das für ihn ein angenehmes Gefühl. Gemeinsam mit Gabriel will er eigene Werte in das Feld der Pflege einbringen.

Tagespflege im „Haus Else“ in Luckenwalde

Durch ihren Werdegang verstehen sie die Belange der derzeit 33 Mitarbeitenden, von den 80 Prozent als Vollzeitkräfte tätig sind. Sie wissen, dass Pflegekräfte nah genug am Kunden sein müssen, um deren Wünschen gerecht zu werden, „es gehört einfach zum Berufsethos“.

Das gilt für die Betreuung in der Tagespflege im „Haus Else“ ebenso wie bei der teilstationären und ambulanten Pflege in der eigenen Umgebung. Neben der medizinischen Unterstützung nach ärztlicher Verordnung wird der Bedarf nach Haushaltshilfe immer höher, dafür wurden zusätzlich fachfremde Mitarbeiter eingestellt.

Für die Betreuung der Kunden vor Ort gibt es eigene Fahrzeuge. Quelle: Gerald Bornschein

Auch Schwester Heike bestätigt, dass es in dem kleinen Betrieb eher familiär zugeht. Es sind nicht nur ständig Zeiten einzuhalten und Leistungen zu bringen, sondern man kann individuell auf die Kunden zugehen. Denn manchmal braucht jemand einfach mehr Hilfe, sei es bei der Medikamentengabe oder beim Verbandswechsel. Sie begleitet drei- bis viermal täglich die ambulanten Fachtouren. Zwischen den Kollegen werden Aufgaben regelmäßig fair getauscht, wer es möchte, kann auch zwischenzeitlich im teilstationären Bereich tätig sein.

Zusammenarbeit mit dem Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

„Das Personal ist unser Gut, um die Qualität zu gewährleisten.“, sagt Gabriel. Über die sehr geringe Fluktuation ist er froh, neues Personal wird vor allem lokal generiert. Zudem gibt es eine enge Kooperation mit der Schule für Gesundheitsberufe am KMG Klinikum, die die generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft durchführt, sowie mit dem Oberstufenzentrum Teltow-Fläming, an dem Sozialassistenz gelehrt wird. Dadurch hat die Ambulanter Dienst Elsthal gGmbH sozusagen acht externe Azubis.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwischen der Tages- und ambulanten Pflege gibt es entsprechend der Tagesform der Kunden fließende Übergänge. Während im „Haus Else“ 15 feste Plätze und in der Tagespflege Riedstraße 30 Plätze zur Verfügung stehen, werden ambulant 130 Kunden bedient. Für beide Tagespflegen gibt es bereits Wartelisten, entspannen wird sich die Situation hoffentlich mit der Fertigstellung des neuen Seniorenzentrums in der Luckenwalder Arndtstraße, die im April nächsten Jahres bezogen werden soll. Neben den 36 Plätzen in der Tagespflege wird es hier zudem die stationäre Pflege und betreutes Wohnen sowie ein Café & Kiezbüro geben.

Lesen Sie auch Masken an Luckenwalder Pflegeeinrichtungen übergeben

Fachlich ist das Unternehmen bereits gut aufgestellt, es gibt entsprechend der Wochenplanung Einzel- und Gruppenangebote mit saisonaler Ausrichtung. Ein Schwerpunktbereich, wenn auch noch nicht zertifiziert, ist der Umgang mit Demenz. In Planung sind der Aufbau einer tiergestützten Therapie und eventuell eine Nachtpflege, um dem ganzheitlichen Aspekt stärker gerecht zu werden und Versorgungsengpässen des stationären Bereichs entgegen zu wirken.

Gute Zwecke in der Region unterstützt das Unternehmen gern. Adressaten sind unter anderem die Jugendmannschaft des FSV 63 Luckenwalde und der Hort in Stülpe.

www.ambdienst.de

Von Gerald Bornschein