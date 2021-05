Sperenberg/Luckenwalde

Zwei kleine schwarze Mini-Hängebauchschweine waren südlich von Berlin an einem Waldrand ausgesetzt. Vermutlich mehrere Tage lang irrten sie auf Brandenburger Terrain umher und hätten jederzeit von Wildschweinen angegriffen oder von Wölfen gerissen werden können. „Weil sie wie die Geschwister Hänsel und Gretel im Grimmschen Märchen ziellos herumliefen, haben wir sie auch so genannt, obwohl das leider kein Märchen ist“, sagt Beate Busse-Bequet; „diese beiden wurden nicht ausgesetzt von ihren Eltern, sondern vermutlich von Menschen, denen sie aufgrund ihres Alters lästig geworden waren.“

Gnadenhof und Tier-Hospiz des Vereins "Tieroase am Regenbogen" e.V. von Beate Busse-Bequet (hier im Bild) und Nicolas Bequet in Sperenberg. Am Ostersonntag riss ein Wolf dort drei der neun Schafe, die das Ehepaar als Versuchs- und Labortiere gerettet hatte Quelle: Jutta Abromeit

Hänsel ist ein kastrierter Eber, „er ist bereits blind und wohl auch taub“, erklärt Beate Busse. Beide Tierchen seien nicht mehr die Jüngsten. „Sie wurden offensichtlich in der letzten Zeit nicht besonders gut gepflegt“, ihre Klauen seien in keinem guten Zustand. „Auch die Hauer von Hänsel müssen gekürzt werden. Sie beginnen in die Backen zu wachsen, und das tut wirklich weh!“, so die Tierschützerin.

Sie und ihr Mann Nicolas Bequet betreiben in Sperenberg mit dem Verein Tieroase seit 21 Jahren einen Gnadenhof für ausgesetzte, vernachlässigte und ehemalige Labor-Tiere. Auf die Vietnamesischen Hängebauchschweinchen wurden Menschen im Kreis Teltow-Fläming aufmerksam, die dann das zuständige Ordnungsamt informierten. So konnten sie eingefangen werden und fürs erste bei den Findern unterkommen. „Dort wurden sie bestens versorgt“, sagt Beate Busse. Nur konnten sie bei ihren vorübergehenden Quartiereltern nicht bleiben und wurden deshalb zum Tierpark Luckenwalde gebracht.

Verein Tieroase sucht bundesweit neue Bleibe

Doch auch dort können sie nicht bleiben, deshalb bat man das bundes- und europaweit vernetzte Ehepaar um Hilfe. „In dem kleinen Stall, wo sie jetzt untergebracht sind, damit sie erstmal in Sicherheit sind, gefällt es ihnen verständlicherweise gar nicht“ erklärt die Sperenbergerin, „sie möchten nach draußen an die frische Luft, Gras und Wurzeln knabbern und ein bisschen umherlaufen.“

Tierpark-Leiter Philipp Herrmann hatte zwar sofort zugesagt, die Findeltiere aufzunehmen, weil er weiß, dass Schweine schwer zu vermitteln sind. „Sie waren gesundheitlich fit, nicht abgemagert und haben sofort ordentlich gefressen“, sagt er der MAZ. Nun mussten sie erst mal in Quarantäne - wegen möglicher Schweinpest, Würmer oder anderem. Herrmann erklärt: „Wenn sie von den Laborbefunden her gesund sind, dürfen sie in den nächsten Tagen mal ins Außengehege zu den Schafen.“

Schweinchen in Quarantäne

Der Tierparkchef macht keinen Zeitdruck auf die Verantwortlichen; „aber dauerhaft können die Schweine hier nicht bleiben. Mein Ziel ist, dass sie noch in diesem Jahr in eine neue Unterkunft vermittelt werden“, sagt der Mann an der Spitze des Teams, das rund 120 Tiere in 20 Arten beherbergt und pflegt.

Die Schafe im Tierpark Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Für Beate Busse ist es der x-te Fall von Tier-Vernachlässigung. Sie sagt: „Es ist nicht anzunehmen, dass die beiden alten Schweinchen, die nicht mehr besonders schnell zu Fuß unterwegs sind, irgendwo ausgebrochen sind und sich auf den Weg gemacht haben, um in den Wald zu laufen.“ Weil sich niemand meldete, der diese Tiere vermisst sagt sie: „Es ist also eher wahrscheinlich, dass sie irgendjemand dorthin transportiert und ausgesetzt hat.“ Die beiden scheinen sehr aneinander zu hängen. Beate Busse sagt: „Wenn seine Gretel nicht in der Nähe ist, verweigert Hänsel das Futter.“

Genehmigung, fester Stall und Auslauf nötig

Das Betreiber-Paar des Gnadenhofs weiß, dass es nicht leicht wird, für Hänsel und Gretel für den Rest ihres Lebens ein Zuhause zu finden; „sie sind nicht mehr jung und sie sind nicht mehr so schön, wie sie es sicher mal waren. Aber, ist das ein Grund sie im Wald zu entsorgen, ein blindes Schweinchen und seine Gefährtin einfach auszusetzen?“, fragt Beate Busse. Deshalb sorgt sich das Paar im Moment nicht nur um die etwa 20 Schafe, Hunde und Katzen auf dem eigenen Hof, sondern auch um Hänsel und Gretel.

Die Tierschützerin erklärt: „Der Halter muss eine Betriebsnummer und die Genehmigung vom Veterinäramt zur Haltung von Schweinen haben.“ Außerdem sind ein fester und zugfreier Stall mit angrenzendem Gehege sowie eine doppelte Umzäunung nötig. Von dem Wunsch, Hänsel und Gretel mit anderen Schweinen zu vergesellschaften rät das Sperenberger Paar ab; die Chefin erklärt: „Die beiden Schweinchen sind zu alt, und nicht zu vergessen: Hänsel ist blind.“

Wer den beiden Schweinchen helfen möchte, kann sich an den Verein Tieroase unterm Regenbogen in Sperenberg wenden, Telefon 033703/68987, oder an den Tierpark in Luckenwalde.

Von Jutta Abromeit und Elinor Wenke