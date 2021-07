Luckenwalde

„Kurze Panikattacke, durchatmen, los geht’s“, so beschreibt Christian Schulze, Vorstand des Alhambras, seine Reaktion auf die Nachricht, dass das Festival Hain & Zunder stattfinden darf. „Insgesamt hatten wir nur vier Wochen Vorbereitungszeit“.

Veranstalter hatten die Unterstützung der Stadt Luckenwalde

Das Grundgerüst stand seit einem knappen dreiviertel Jahr, nur auf die Freigabe hatte der Verein gewartet. Doch auch, wenn der Verein durch das Mixed Music Arts Festival viel Erfahrung gesammelt hatte, war die Zeit knapp.

Ohne Unterstützung von der Stadt Luckenwalde hätte das nicht so reibungslos geklappt, so Schulze. „Ich kann’s noch gar nicht so richtig glauben – eigentlich sind wir auch immer noch nicht fertig“, überall würden den Veranstaltern immer mal wieder Kleinigkeiten auffallen. Dem ungeübten Auge fallen allerdings nur Detailverliebtheit, Herzblut und ganz viel Platz zum Tanzen auf.

Auf dem Festival Hain & Zunder konnte nach langer Corona-Pause wieder getanzt werden. Quelle: Christian Schulze

„Wir haben zwei verschiedene Floors, die auch musikalisch getrennt sind“, so Schulze. Am Freitag spielten DJs aus Luckenwalde Funk und Rap, am Samstag waren DJs aus Berlin und sogar aus Italien da und legten Jungle und Bass noch oben drauf. „Wir haben viel House und Techno auf dem Main Floor, und am Samstag hauptsächlich Drum and Bass auf dem kleineren Floor“, so Chris vom Alhambra. „Jetzt geht es aber erstmal um gute Laune, die Leute haben lange nicht mehr getanzt“.

DJs mit unterschiedlichen Genres statt Live-Musik

Dieses Mal sind nur DJs und keine Live-Musik wie beim Mixed Music Arts Festival dabei, deshalb erhielt das Event auch seinen neuen Namen und der passt wie die Faust aufs Auge. 500 Leute sind pro Tag zugelassen.

Da ein Teil des BMX-Trails nicht abgesperrt wurde, kann man auch die BMX-Fahrer beim Trainieren beobachten. Die Musikveranstalter übernachteten sogar auf dem Platz, in Zelten oder im Auto – dass der ehrenamtliche Verein mit viel Enthusiasmus und Spaß dabei ist, merkt man. „Sonst wäre das hier auch alles gar nicht so schnell gegangen“, so Schulze. Und auch, wenn das Event noch gar nicht vorbei ist, „brodelt es schon im Kopf für neue Sachen“.

Von Antonia Engel