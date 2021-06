Luckenwalde

Schon als Kind spielte Ines Mamerow leidenschaftlich gern „Verkäuferin“; jetzt hat sie sich mitten in der Pandemie ihren Traum vom eigenen kleinen Lädchen erfüllt. Im Luckenwalder Fliederweg 12 eröffnete sie ihr Deko-Geschäft „Kleine Auszeit“.

Überall Utensilien aus Uromas Zeiten

Der Handel hatte es ihr immer angetan und wurde zum Wunschberuf. Als gelernte Fachverkäuferin war sie 23 Jahre lang in einem Luckenwalder Schuhhaus angestellt. Nun wagte sie den Sprung ins selbstständige Geschäftsleben. Das Hobby-Grundstück der Familie hat Ines Mamerow als leidenschaftliche Dekorateurin in eine nostalogische Wohlfühl-Oase verwandelt. Überall findet man Mobiliar und Utensilien aus Uromas Zeiten, die die 53-Jährige mit liebevollen Details aufeinander abstimmt. Alte Krüge, Truhen, Blumentöpfe, Geschirr, Puppenwagen, Bücher, Küchengeräte und Accessoires werden harmonisch drapiert. Von ihrem Mann Frank wird sie bei ihren Ideen unterstützt.

Ines Mamerow auf dem Außengelände ihres Deko-Geschäfts „Kleine Auszeit“ in Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

In ihrer „Kleinen Auszeit“ bietet die Luckenwalderin Dekoration zum Verkauf – darunter Einzelstücke, Altes, Aufbereitetes und Neues. „Gern präsentiere ich meine Designideen und Dekorationsstücke und berate meine Kunden individuell, wie man Deko-Stücke wirkungsvoll platziert. Wir finden garantiert für jeden Geschmack etwas“, versichert die Familienmutter und junge Oma. Vor allem Liebhaber der Stilrichtungen Vintage und Shabby chic kommen auf ihre Kosten. „Die Farben Rot und Pink wird man in meinem Lädchen nicht finden“, erklärt Ines Mamerow.

Der Name des Lädchens wurde noch mal geändert. Quelle: Elinor Wenke

Ursprünglich sollte ihr Geschäft „Herzensangelegenheiten“ heißen. Das Schild dafür war schon fertig. „Doch das klang so nach Partnervermittlung und wäre ein bisschen irreführend“, sagt die Geschäftsfrau und lacht. So ist die „Kleine Auszeit“ draus geworden. Der Name ist Programm. „In meinem Scheunen-Ensemble kann man sich selbst eine kleine Auszeit gönnen, in Ruhe verweilen und sich bei einer Tasse Kaffee, Cappuccino oder Tee entspannen“, bietet sie an.

Nostalgische Gegenstände bestimmen das Flair. Quelle: Elinor Wenke

Eigentlich war ihr Gewerbe zum 1. Januar 2021 angemeldet. „Doch dann kam der Corona-Lockdown und ich konnte erst Wochen später öffnen“, bedauert Ines Mamerow. Dafür benötigt man aber bei ihr weder einen Termin noch einen Negativtest. Geöffnet ist vorerst donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr. Anmeldungen unter 0151 / 51 45 38 94 sind möglich.

Ines Mamerow hat ihr Deko-Geschäft „Kleine Auszeit“ in Luckenwalde eröffnet. Quelle: Elinor Wenke

An Leute, die entrümpeln, hat sie eine Bitte: „Werfen Sie vermeintlich unnütze Dinge nicht weg. Ob neuer oder älter, bieten Sie mir diese Gegenstände ruhig an.“ Für die Zukunft plant sie kleine Workshops. „Im Herbst kann man zum Beispiel aus Gips selber Deko-Kürbisse herstellen“, kündigt Ines Mamerow an und auch für die Adventszeit kommen ihr jetzt schon jede Menge Ideen.

Von Elinor Wenke