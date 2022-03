Luckenwalde: Kleiner Mann auf großer Schatzsuche

Teltow-Fläming

Der neunjährige Erwin aus Luckenwalde ist wohl einer der jüngsten Schatzsucher Brandenburgs. Zusammen mit seinem Vater Nico Schön sucht er mit Metallsonden nach verborgenen Schätzen. „Blut geleckt haben wir ungefähr vor einem Jahr“, erzählt der Vater. „Da haben wir eine Serie in den Social Media Kanälen entdeckt. In dieser berichtet ein Brüderpaar von seinen aufregenden Erkundungstouren als Schatzsucher.“ Vater und Sohn überlegten, selbst auf Abenteuerreise zu gehen. „Vom Weihnachtsmann hat mein Sohn dann einen Metalldetektor, einen Pinpointer und weitere Ausrüstung bekommen“, verrät der Vater. „Für mich lag auch ein derartiges Equipment unter dem Baum“, fügt er schmunzelnd hinzu.

Erste Fundorte bei Luckenwalde

Sogleich starteten sie mit den ersten Vorbereitungen, doch die Frage war zunächst: Wo sollte man anfangen? „Dadurch, dass ich geschäftlich viel unterwegs bin, kenne ich eine Menge alte Grundstücke“, sagt Nico Schön. Dort, so überlegte er, könne man als Anfänger sicher beginnen. Mit der Genehmigung der Eigentümer machte er sich gemeinsam mit seinem Sohn Erwin an die Suche nach den im Erdreich verborgenen Schätzen. Das erste Objekt lag bei Luckenwalde. „Dort haben wir mehrere Stunden verbracht. Zahlreiche Löcher wurden gebuddelt, doch die ersten Funde waren nur Schrott“, sagt Nico Schön. Doch plötzlich schlug der Detektor wieder an. „Erst habe ich gedacht, das wäre wieder Müll. Aber auf einmal sahen wir, dass es eine Münze war. Dann haben wir erst recht weitergemacht“, erinnert sich Erwin freudig.

Scheidemünze in Luckenwalde gefunden

„Bei diesem Erlebnis hatten wir beide Gänsehaut“, erzählt der Vater. Also starteten sie kurz danach eine zweite Suche auf einem anderen Grundstück und fanden eine Scheidemünze von 1828. „Da war es total um uns geschehen“, gestand er. Sämtliche Funde wurden den Grundstückseigentümern überreicht. „Uns geht es nur um den Kick des Findens und nicht darum, sich zu bereichern“, betont Nico Schön. Weil beide ihrem Hobby auch zukünftig nachgehen wollen, bemüht er sich nun um eine Erlaubnis bei den zuständigen Landesbehörden.

Brandenburger Gesetze müssen beachtet werden

Die Lage für Hobbysucher ist nicht ganz so einfach, wie man denkt. Das unterstreicht auch Kreisarchäologe Stefan Pratsch. „Generell hat jedes Bundesland ein eigenes Gesetz, das es zu beachten gilt. Funde wie Geldmünzen sind in Brandenburg Landeseigentum, das heißt, sie gehören der Öffentlichkeit und müssen abgegeben werden.“ Zudem besagt das Brandenburgische Denkmalschutzgesetz, dass man eine Genehmigung benötigt, wenn man sich mit technischen Hilfsmitteln auf die Suche machen will. Diese werde vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und archäologischen Landesmuseum in Wünsdorf ausgestellt.

Die ersten Funde. Quelle: Iris Krüger

Wünsdorf bietet Lehrgänge an

Generell sei zu empfehlen, dass Anfänger wie Nico Schön und sein Sohn einen Lehrgang für ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger absolvieren. In diesem lernt man unter anderem den richtigen Umgang mit den Funden und erhält rechtliche Hinweise auf das, was erlaubt ist und was nicht. „Wenn jeder ohne Genehmigung einfach losbuddeln würde, dann besteht auch das Risiko, dass viele wichtige Funde aus dem Boden gerissen und für immer zerstört werden könnten“, sagt Pratsch. Holt der Laie einzelne Münzen aus dem Boden, wird eventuell auch der Zusammenhang mit anderen nicht entdeckten Funden für immer zerstört. Außerdem, so betont der Kreisarchäologe, gäbe es noch einen weiteren nicht unwichtigen Punkt: „Es besteht auch die reale Möglichkeit, dass alte Munition gefunden wird. Wie man diese erkennt und damit richtig umgeht, kann der Laie nicht wissen und bringt sich somit ernsthaft in Gefahr!“

Gefahren in Brandenburgs Wäldern

Wer nun denkt, heimlich und unbehelligt im Wald auf die Suche gehen zu dürfen, liegt ebenfalls schief. „Nach dem Brandenburgischen Waldgesetz ist auch das nicht erlaubt. Wenn man dort ohne Genehmigung und ohne Absprache mit Förster und Waldbesitzer anfängt zu buddeln, muss man ein saftiges Bußgeld bis zu 2000 Euro zahlen.“ Gerade in brandenburgischen Wäldern machen sich viele illegale Sondengänger ans Werk, die nach Fundmunition suchen. Das sei nicht nur verboten, sondern auch hochgefährlich. Daher gibt es zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Archäologen, die für eine derartige Arbeit ausgebildet sind.

Die Ausrüstung für Schatzsucher kann mehrere Tausend Euro kosten. Quelle: Iris Krüger

Landschaft voller Löcher

Eine Genehmigung für Hobbysucher vom Landesamt für Denkmalpflege sei auch noch aus anderen Gründen wichtig. „Man darf nicht überall dort, wo man Lust hat, buddeln, sonst wäre die Landschaft voller Löcher. Daher gibt es bestimmte Gebiete, in denen man aktiv sein darf. Das ist in der Regel rund um das eigene Wohngebiet. Genauere Informationen erhalten angehende Hobbysucher beim Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und archäologischen Landesmuseum in Wünsdorf.

Von Iris Krüger