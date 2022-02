Luckenwalde, Königs Wusterhausen: Veranstaltungen am Wochenende

Königs Wusterhausen

Die angekündigten Veranstaltungen können aufgrund der aktuellen Lage kurzfristig abgesagt werden. Bitte informieren Sie sich vorher beim Veranstalter oder der Kartenvorverkaufsstelle, ob die geplanten Konzerte, Lesungen etc. stattfinden.

Königliches und Barockes in Königs Wusterhausen

Violonistin Daniela Gubatz bringt gemeinsam mit Flötistin Ulrike Ködding und anderen festliche Barockmusik zu Gehör. Quelle: promo

Königs Wusterhausen. Zu einem Nachmittag mit Schlossführungen unter dem Motto „Musik am Hofe Friedrich Wilhelms I.“ und einer Festlichen Barockmusik in der Kreuzkirche Königs Wusterhausen sind Interessierte am Sonntag, dem 13. Februar, willkommen.

Die Führungen durch das Schloss Königs Wusterhausen beginnen um 14.50 Uhr und um 15.10 Uhr. Dabei werden die Besucher in die Zeit Friedrich Wilhelms I. entführt und erfahren viele Details über den Soldatenkönig und die musikalischen Begabungen seiner Familienmitglieder. Anschließend um 16 Uhr erklingt in der Kreuzkirche Königs Wusterhausen Musik von Komponisten der Berliner Schule, die als Instrumentalisten und Kapellmeister in Diensten des Preußischen Hofes standen. Ulrike Ködding (Traversflöte), Daniela Gubatz (Barockvioline), Alexander Koderisch (Barockcello) und Christiane Scheetz (Cembalo) musizieren Kammermusik von Johann Joachim Quantz, den Friedrich II. zu seinem Lehrer erwählte und Johann Philipp Kirnberger, der neben seiner Anstellung als Geiger und später als Kapellmeister auch Prinzessin Anna Amalie von Preußen im Fach Komposition unterrichtete. Auf dem Programm der Festlichen Barockmusik steht auch die Triosonate in e-Moll von Johann Gottlieb Janitsch, der die in Berlin beliebte Konzertreihe der „Freitags-Akademien“ begründete, an denen sich Mitglieder der königlich prinzlichen und markgräflichen Kapellen sowie bürgerliche Musikliebhaber beteiligten. Eine Sonate, die vom König Friedrich II. selbst geschrieben wurde, bringt die Flötistin Ulrike Ködding zu Gehör.

Daniela Gubatz und Ulrike Ködding sind beide sehr gefragte Musikerinnen und spielen in verschiedenen Ensembles für historische Aufführungspraxis unter anderen in der Lautten Compagney, der Batzdorfer Hofkapelle und der Cammermusik Potsdam.

Karten für die Festliche Barockmusik in der Kreuzkirche sind an der Konzertkasse in der Kirche erhältlich. Für die Teilnahme an der Schlossführung und dem anschließenden Konzert in der Kreuzkirche kann man sich unter Tel. 03375/21 17 00 oder per E-Mail unter schloss-koenigswusterhausen@spsg.de anmelden. Treffpunkt ist am Schloss Königs Wusterhausen. Es gilt 2G.

Bogenschießen und Tanzen in Thyrow

Die Bogenschützen der Zollwache Trebbin trainieren am Sonntag. Quelle: privat

Thyrow. Zum öffentlichen Training der Bogenschützen der Zollwache Trebbin sind am Sonntag, dem 13. Februar, Gäste willkommen. Das Training beginnt um 13 Uhr auf dem Freigelände hinter dem Gemeindezentrum Thyrow. Es gilt 3G. Um 18.30 Uhr startet wiederum ein Workshop zu Historischen Tänzen im Gemeindezentrum Thyrow. Der Kurs ist für Anfänger geeignet. Es gilt 2Gplus. Anmeldung unter Tel. 0172/4112611.

Schreibwerkstatt im Gedok-Haus

Rangsdorf. An einer Schreibwerkstatt mit Carmen Winter können interessierte Jugendliche von zehn bis 18 Jahren am 12. und 13. Februar jeweils von 11 bis 17 Uhr im Gedok-Haus Rangsdorf teilnehmen.

Wie werden Bilder zu Geschichten? Wie schreibe ich mein eigenes Hörspiel? Was muss ich beachten, wenn der Text nicht schwarz auf weiß gedruckt wird, sondern direkt ins Ohr gelangt? In der Schreibwerkstatt „Bild Hör Spiel“ schauen sich die Teilnehmer gemeinsam Kunstwerke an und entwickelt daraus Geschichten, die selbst vertont werden. Natürlich kann auch gepfiffen, gerufen, gebrummt, gerauscht oder gequietscht werden. Los geht es mit Fingerübungen zum Thema Sehen und Hören. Dann werden Dialoge und Texte geschrieben. Gemeinsam entscheidet ihr euch für ein Thema, entwerft die Handlung und die Rollen. Dann nehmt ihr das Hörspiel mit allen dazugehörigen Geräuschen auf. Zum Abschluss wird es hochgeladen und ihr könnt es auf Soundcloud jederzeit anhören und teilen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter workshop@ gedok-brandenburg.de

Gottesdienst für Liebende in Mittenwalde

Mittenwalde. Am Vorabend vom Valentinstag, am Sonntag, 13. Februar, wird in der St.-Moritz-Kirche Mittenwalde zu einem Gottesdienst für Liebende eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr. Lieder und Texte, Orgelmusik und Sologesang zum Thema werden dargeboten. Die Predigt hält Superintendentin Dr. Katrin Rudolph aus Zossen.

Astronomisch, kreativ und reizend

Dahlewitz. Statt der Planetariumsführung durch die Sternwarte Dahlewitz wird wieder ein Onlinevortrag angeboten. Am Freitag, 11. Februar, um 19 Uhr spricht Peter Mein über „Die Mondlandeplätze im Teleskop“. Ein entsprechender Zugangslink wird zehn Minuten vor Beginn auf der Webseite https://sternwartedahlewitz.de freigeschaltet.

Jüterbog. Wer sich kreativ betätigen, kann am Freitag, 11. Februar, beim Kreativabend ab 19 Uhr im Stadtteiltreff Jüterbog II, Brückenstraße 3, vorbeischauen. Von der Handarbeit bis zur Acrylmalerei hin zu Holzarbeiten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Materialien aus Spenden sind teilweise vor Ort vorhanden.

Zeesen. Die Skatfreunde KW treffen sich am Samstag, 12. Februar, um 14 Uhr zum Preisskat auf dem Sportplatz in Zeesen.

Von MAZonline