Luckenwalde: Kriminalität geht zurück

Luckenwalde

Die gute Nachricht verkündete Polizeihauptkommissar Axel Tritt von der Polizeiinspektion Teltow-Fläming im Luckenwalder Ordnungsausschuss gleich zu Beginn: „Die Kriminalität in der Region ist gesunken.“ Die Zahl der erfassten Straftaten im Landkreis ist von 10.565 im Jahr 2018 um rund 500 zurückgegangen. In Luckenwalde sank sie von 1.789 Delikten im Jahr 2018 auf 1.616 im Jahr 2020.

Aufklärungsquote stieg

Gleichzeitig wurden in dem Zeitraum mehr Tatverdächtige ermittelt und die Aufklärungsquote stieg von 55,4 auf 58,8 Prozent. Fast 80 Prozent aller Delikte werden von männlichen Straftätern begangen; ebenso liegt der Anteil der erwachsenen Tatverdächtigen bei rund 80 Prozent.

Schaut man sich die Statistik genauer an, fallen aber durchaus Unterschiede auf. So sind die schweren Straftaten im Bereich der Gewaltkriminalität rückläufig. Auch die Wohnungseinbrüche haben abgenommen. Die Polizeiinspektion Teltow-Fläming sieht eine der Ursachen in der anhaltenden Corona-Pandemie, da viele Menschen tagsüber zu Hause sind und weniger „Tatgelegenheiten“ bieten.

Mehr häusliche Gewalt

Hingegen ist bei Fällen häuslicher Gewalt eine Zunahme festzustellen, sie stieg in Teltow-Fläming von jährlich 230 Fällen auf 294 Fälle. Dass die Ursache in diesem Jahr auch mit dem Corona-Lockdown und den damit verbundenen Belastungen für Familien im Zusammenhang steht, lässt sich laut Axel Tritt nicht direkt nachweisen, ist aber anzunehmen.

Rauschgiftdelikte haben zugenommen

„Angestiegen ist auch die Zahl der Rauschgiftdelikte“, konstatierte Tritt. „In Luckenwalde erhöhte sie sich von 75 im Jahr 2018 auf 109 Fälle im Vorjahr“, so Tritt. Die Aufklärungsquote liegt aber immerhin bei über 90 Prozent. Einen Grund für die größere Zahl der erfassten Drogendelikte sieht Tritt in den gestiegenen Kontrollen. „Es sind viele neue junge Kollegen in unsere Reihen gekommen, die den Drogensündern sehr rege auf der Spur sind“, erklärte er. „Der Verfolgungsdruck ist enorm, wir sind auf einem guten Weg.“ Gleichzeitig räumt er ein: „Etliche ältere Kollegen sind in den Ruhestand gegangen. Uns fehlt zurzeit ein bisschen die Altersgruppe zwischen 35 und 45 Jahren.“

Polizeihauptkommissar Axel Tritt Quelle: Hartmut F. Reck

Nur rund 13 Prozent aller Verkehrsunfälle im Landkreis Teltow-Fläming haben sich im vergangenen Jahr in der Kreisstadt Luckenwalde ereignet. Insgesamt wurden in Teltow-Fläming 4.361 Unfälle registriert, davon 575 in der Stadt Luckenwalde.

Keine Unfallschwerpunkte

„Zu den Hauptunfallursachen zählen nach wie vor Alkohol, Vorfahrtfehler und zu hohe Geschwindigkeit“, erklärte Tritt. „Es wird gerast, das zeigte auch der jüngste Speed-Marathon“, resümierte der Polizeibeamte. „Welche sind die Unfallschwerpunkte in Luckenwalde?“, wollte Hans Buchner (SPD) wissen. „Aus Polizeisicht gibt es keine“, antwortete Axel Tritt und verblüffte damit einige Ausschussmitglieder.

Sorge wegen der Droge Crystal Meth

Welche Drogen bei den Rauschgift-Delikten die Hauptrolle spielen, wollte Martin Zeiler (Linke) wissen. „Es sind sowohl die sogenannten harten als auch die weichen Drogen“, bilanzierte Tritt. „Was uns große Sorgen macht, ist die Droge Crystal Meth, die preiswert herzustellen ist“, räumte er ein. „Die Bestandteile dieser Droge sind frei verkäuflich, aber nur schwer nachzuweisen.“

Die sachkundige Einwohnerin Heidemarie Migulla bemängelte die Auswahl an städtischen Standorten, an denen Maskenpflicht gilt. Sie wurden in Zusammenarbeit von Polizei, Stadt und Landkreis definiert und beinhalten zum Beispiel auch die Festwiese, den Stadtpark und die Brücke an der Fischtreppe. „Warum ältere Menschen dort mit Mundschutz spazieren gehen müssen, ist mir unverständlich“, sagte sie.

Von Elinor Wenke