Luckenwalde

In Luckenwalde ereignete sich am Mittwochnachmittag ein LKW-Diebstahl. Ein LKW Iveco wurde inklusive eines Anhängers in der Zeit von 13 Uhr bis 15.30 Uhr in Luckenwalde von unbekannten Tätern entwendet. Der Fahrzeugzug befand sich zur Tatzeit in der Baruther Straße im öffentlichen Verkehrsraum. Die Polizeibeamten vor Ort suchten die nähere Umgebung ab, jedoch ohne Erfolg. Es wurde eine Diebstahlanzeige aufgenommen. Nach dem LKW wird nun gefahndet.

Von MAZonline