Luckenwalde

Auf zwei junge Samtpfoten müssen Besucher des Luckenwalder Tierparkes nun erst mal verzichten, aber aus einem guten Grund: Die einjährigen Luchs-Jungen Eddy und Ollie haben ihr bisheriges Zuhause in Richtung Polen verlassen und werden in Westpommern ausgewildert. Sie hatten mit Schwester Kiki am 4. Mai 2020 in Luckenwalde das Licht der Welt erblickt. Kiki wurde inzwischen einem anderen Zoo übergeben.

Aufgeregt laufen Luchs-Vater Johnny (r.) und Sohn Ollie im Gehege hin und her. Quelle: Elinor Wenke

Die in Gefangenschaft geborenen Raubtiere könnten nicht einfach in die freie Wildbahn gesetzt werden; langsam und aufwendig müssen sie an ihre neue Freiheit gewöhnt werden. „In Deutschland gibt es derzeit leider kein entsprechendes Auswilderungsprogramm“, sagt Tierparkleiter Philipp Herrmann, „deshalb haben wir uns an die Westpommersche Natur-Gesellschaft in Polen gewandt.“

Die Transportkisten. Quelle: Elinor Wenke

Das Projekt wird von der Europäischen Union unterstützt. „Seit 25 Jahren wildern wir Wisente aus, seit fünf Jahren Luchse“, sagt Koordinatorin Aleksandra Smaga. 61 dieser Raubkatzen wurden bereits erfolgreich der freien Wildbahn zurückgegeben.

Staunende Besucher – Tierparkchef Philipp Herrmann mit dem betäubten Luchs Eddy. Quelle: Elinor Wenke

Auch wenn der Auszug den Tierparkchef nicht kalt ließ, ist Philipp Herrmann froh über die Chance, die seinen Schützlingen nun geboten wird. „Hier hätten sie nicht bleiben können, das Gehege ist zu klein“, sagt Philipp Herrmann. Außerdem ist es ein erklärtes Ziel des Tierparks, zum Artenschutz beizutragen. „Dass der hier geborene Nachwuchs zurück in die Wildnis kann, ist toll. Besser können es die Luchse nicht haben“, so Herrmann.

Sarah Kraft mit Luchs Eddy. Quelle: Elinor Wenke

Auch von staatlicher Seite gibt es Anerkennung und grünes Licht für den Transport. Die amtliche Tierärztin Nadine Müller und die Veterinär- und Hygienekontrolleurin Janine Benthin aus der Kreisverwaltung Teltow-Fläming verschafften sich vor Ort ein Bild. „Wir haben eine tierseuchenrechtliche und eine tierschutzrechtliche Aufgabe“, erklärt Nadine Müller. Es wird geprüft, ob die Jungtiere transportfähig, gesund und unverletzt sind. Der Landkreis stellt die Begleitdokumente aus und fertigt den Transport ab. „Es sieht alles sehr gut aus, wir haben nichts zu beanstanden“, sagt die Tierärztin.

Dana Behrmann (r.) und Martina Möhring mit Luchs Ollie. Quelle: Elinor Wenke

Doch wie Miezekatzen auf den Arm nehmen lassen sich Eddy und Ollie nicht einfach. „Das sind Raubkatzen, keine Kuscheltiere“, betont Philipp Herrmann. Zudem haben die „Pinselohren“ und ihre Eltern wohl Wind davon bekommen, dass ihnen etwas Außergewöhnliches bevorsteht. Aufgeregt läuft Vater Johnny im Gehege auf und ab und wacht über Sohn Ollie, während Mutter Jessie sich mit Eddy drinnen verschanzt hat. „Man merkt schon die Unterschiede im Temperament“, erklärt Herrmann. „Ollie ist ein Sensibelchen, Eddy selbstbewusst.“ Sie müssen vorübergehend narkotisiert werden. Mit einem Blasrohr betäubt der polnische Naturschützer Maciej Tracz die jungen Vierbeiner.

Der betäubte Luchs Ollie. Quelle: Elinor Wenke

Im Schlaf werden sie noch gewogen: Eddy bringt es auf 18 Kilo, Ollie auf 14,5. Und neben Philipp Herrmann nutzen seine Mitarbeiterinnen Martina Möhring, Sarah Kraft und Dana Behrmann die seltene Gelegenheit, die kräftigen Raubkatzen zu drücken und zu streicheln.

Luchs Eddy wird für das Wiegen vorbereitet. Quelle: Elinor Wenke

Dann geht es auf eine viereinhalbstündige Reise. In Westpommern werden Eddy und Ollie zunächst geimpft, in Quarantäne gesteckt und mit einem GPS-Tracker ausgestattet und dann nach und nach ins Abenteuer der Freiheit entlassen. „Das kann wenige Wochen oder auch viele Monate dauern“, sagt Aleksandra Smaga.

Hoffnung auf neuen Nachwuchs

„In vier Wochen werde ich sie besuchen“, kündigt Philipp Herrmann an. Er hofft außerdem, dass Jessie und Johnny jetzt, da sie Ruhe haben, bald für neuen Nachwuchs sorgen.

Von Elinor Wenke