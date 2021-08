Luckenwalde

Polizisten kontrollierten am Montagmorgen einen 56-jährigen Renault-Fahrer in der Dessauer Straße in Luckenwalde. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,90 Promille. Später erfolgte ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Von MAZab