Luckenwalde

Ein Mann versuchte am Montagabend den Rucksack eines 18-Jährigen zu stehlen. Das Opfer saß allein auf einer Bank in der Breiten Straße. Dem Täter gelang es nicht, die Tasche zu stehlen, und trat daraufhin mit seinem Fuß in den Bauch des jungen Mannes. Dann flüchtete er in Richtung eines Rewe-Marktes. Ein Zeuge fand den Verletzten. Den Einsatz eines Rettungswagens lehnte der 18-Jährige ab. Der Täter trug dunkle Kleidung, wenig Haar und war circa 1,90 Meter groß. Wer am Montag gegen 23.15 Uhr Beobachtungen machen konnte oder Hinweise zum Täter hat, soll sich unter Tel.: 03371/ 60 00 melden oder das Hinweisformular unter polbb.eu/hinweis nutzen.

Anzeige

Von MAZonline