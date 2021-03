Luckenwalde

Eine Oper in einem heruntergekommenen ehemaligen Stadtbad? Ein Strand im Pool? Sonnenlicht aus Scheinwerfern und Wärme aus Kunststrom? Die Biennale aus Venedig in Luckenwalde? Das Geld aus Spenden übers Internet und dafür noch Prämien für die Spender?

Da haben sich Helen Turner und Pablo Wendel vom E-Werk Luckenwalde ganz schön was vorgenommen. Und das auch noch zu Corona-Zeiten!

Kreatives und energetisches Kraftzentrum

Der Künstler Pablo Wendel, der das nach der Wende stillgelegte Braunkohle-Kraftwerk Ende 2017 übernommen hat, entwickelte das imposante Gebäude gleich neben dem alten Stadtbad zu einem kreativen wie energetischen Kraftzentrum. Dort wohnen und arbeiten Künstler, während im Maschinenraum wieder Strom produziert wird, aber nicht mehr aus Braunkohle, sondern aus Hackschnitzeln – und auf dem Dach fangen Photovoltaikmodule das Sonnenlicht ein.

Offiziell eröffnet wurde das „Kunststrom-Kraftwerk“ 2019 mit einer „Power Night“. Seitdem wird der erneuerbare Strom ins nationale Netz eingespeist, also eben die Energie, die das Künstlerhaus nicht selber verbraucht.

Das Künstlerpaar Helen Turner und Pablo Wendel mit Söhnchen Ray-Gustav im alten Stadtbad Luckenwalde. Hier wollen sie die Oper "Sun & Sea" aufführen lassen. Quelle: Hartmut F Reck

Zur Tradition des 1913 errichteten Elektrizitätswerks gehört es seit 1928, die überschüssige Abwärme an das extra dafür errichtete Stadtbad gleich nebenan abzugeben. Die Versorgung des inzwischen auch schon längst stillgelegten Stadtbades mit der Energie des E-Werks soll anlässlich eines besonderen Events wiederbelebt werden.

Biennale-Sieger erhielt Goldenen Löwen in Venedig

Am 1. und 2. Mai, so planen es Pablo Wendel und seine Partnerin Helen Turner, soll die preisgekrönte Oper „Sea and Sun“ im alten Stadtbad aufgeführt werden. Dabei handelt es sich um ein Werk der litauischen Künstlerinnen Rugilè Barzdziukaité, Vaiva Grainyte und Lina Lapelytè. Das Geschehen spielt an einem überdachten Strand voller Sonnenschirme, Urlauber, Hunde und Kinder. In ihren Liedern warnen die Darsteller vor dem Klimawandel den drohenden Umweltkatastrophen. Diese ganz spezielle Oper wurde auf der Biennale 2019 in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet und soll nun in am 1. und 2. Mai in alten Luckenwalder Stadtbad mit Wärme und Licht, erzeugt aus 100 Prozent CO2-neutralem Kunststrom, aufgeführt werden.

Die preisgekrönte Oper "Sea & Sun" soll im alten Luckenwalder Stadtbad aufgeführt werden. Quelle: Andrea Avezzu

Auf der 58. Biennale erhielt „Sun & Sea“ internationale Anerkennung für seine poetischen, humorvollen und erschütternden Opernverse über den Klimawandel. Die Besucher des litauischen Pavillons standen, so berichten es Turner und Wendel, stundenlang Schlange, um einen Blick auf die Aufführung zu erhaschen. Mit diesem Beitrag habe Litauen damals einen Volltreffer gelandet, erzählt Pablo Wendel. „Die hatten nur Geld für sechs Wochen Aufführung. Mit Hilfe des Crowdfunding-Forums Kickstarter wurden daraus sechs Monate.“

So ähnlich könnte die Aufführung im alten Luckenwalder Stadtbad aussehen. Quelle: Andrea Avezzu

Das im Bauhausstil errichtete alte Luckenwalder Stadtbad würde sich idealerweise für die Aufführung eignen. Oben die Empore, von der die Besucher nach unten auf des Geschehen des Strandes blicken können. Statt Wasser (das Meer muss man sich halt denken), soll das Schwimmbecken mit Sand gefüllt und als Strand genutzt werden – schon mal eine von vielen organisatorischen Herausforderungen, denen sich das Künstlerpaar stellen will.

Für Spenden gibt es Anreize, wie diese Arbeitsjacken mit Aufdruck, die hier Pablo Wendel und Helen Turner zeigen. Quelle: Diana Pfammatter

Dazu gehört natürlich auch die Finanzierung. Auch hier bedient man sich wieder des Crowdfunding-Website Kickstarter. Neben den zugesagten Förderungen und Sponsorengeldern benötigt das E-Werk noch 40.000 Euro über Spenden, um die Veranstaltung in die Tat umsetzen zu können. 18.500 Euro sind bisher schon zusammengekommen. Die Frist läuft am 4. April aus. Wenn bis dahin die erforderliche Summe nicht gesammelt wurde, muss das Projekt abgeblasen werden und die Spender bekommen ihr Geld zurück. Sollte es aber klappen, können sie sogar Geschenke entgegennehmen, die wiederum von anderen Sponsoren gestellt werden.

Auch Poster gehören zur den Spender-Prämien, die sich nach der Höhe des Sponsorings richten. Quelle: E-Werk-Luckenwalde

Denn es gibt eine Auswahl an Prämien, die als Gegenleistung für die Spenden vergeben werden. Je nach Höhe der Spende gibt es zum Beispiel ein Opernlibretto (10 Euro), eine Tragetasche (15 Euro), einen Live-Streaming-Zugang zur Aufführung (25 Euro), einen Fischerhut (40 Euro), ein T-Shirt (45 oder 70 Euro), ein Strandtuch (150 Euro), eine schicke Arbeitsjacke des englischen Arbeitskleidungsherstellers Universal Works (170 bzw. 200 Euro), alles zusammen (500 Euro) eine Tour hinter die Kulissen mit Brunch (750 Euro), eine Führung durchs E-Werk (1000 Euro), die Anmietung der Turbinenhalle für eine eigene Veranstaltung (5000 Euro) oder sogar eine exklusive Opern-Aufführung für maximal 25 Personen für 10.000 Euro.

Komparsen und Helfer gesucht

Man kann das Projekt aber auch ganz ohne Belohnung unterstützen. Finanziert werden soll davon die Bezahlung von 66 Darstellern, Technikern, Produzenten und Kulturschaffenden. Davon soll das gesamte Team untergebracht, verpflegt und transportiert werden, sowie die Requisiten beschafft werden. Außerdem werden noch Freiwillige als Komparsen und Helfer gesucht.

Für die Aufführungen gebe es eine umfassende Covid-19-Strategie, versichern die Kuratorin Helen Turner und ihr Partner Pablo Wendel. Im Falle von Einreiseeinschränkungen aus dem Ausland gebe es die Live-Stream-Option.

„Sollte es sich abzeichnen, dass der Event zum am 1. Mai nicht verwirklicht werden kann, werden wir die Veranstaltung auf die frühestmögliche Gelegenheit in diesem Jahr verschieben“, so die Kuratorin Helen Turner.

Von Hartmut F. Reck