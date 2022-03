Luckenwalde

Ein literarischer Kammermusikabend mit Roman Knizka und dem Bläserquintett Opus 45 mit dem Titel „Den Nazis eine schallende Ohrfeige versetzen“ findet am 25. März in der Luckenwalder Jakobikirche statt. Beginn ist um 19 Uhr. Zu hören sein werden Texte unter anderem von Brecht, Kästner, Tucholsky, Celan und Kaléko, dazu erklingt Musik von Paul Hindemith, Pavel Haase und György Ligeti.

Roman Knižka wurde 1970 in Bautzen geboren, erlernte an der Dresdener Semperoper zunächst den Beruf des Theatertischlers und verließ die DDR noch vor dem Mauerfall über die Grüne Grenze. Nach seinem Studium an der Bochumer Schauspielschule spielte er zunächst am dortigen Schauspielhaus und begann dann sich einen Namen in TV-Dramen, Liebesfilmen, „Tatorten“ und diversen Kinoproduktionen zu machen. Daneben spricht er regelmäßig Hörbücher ein und ist mit großem Erfolg auf der Bühne aktiv.

Ensemble Opus 45 in Luckenwalde zu Gast

Das Ensemble Opus 45 gründete sich bei einem Berliner Orchesterprojekt. Das Bläserquintett beschreitet seit einiger Zeit gemeinsam mit dem Schauspieler Roman Knižka neue, disziplinübergreifende Wege. So entstanden literarische Kammermusikabende, die in der deutschsprachigen Konzertlandschaft einmalig sind – so auch das Programm zum NS-Widerstand, das in Luckenwalde zu erleben sein wird. Der Eintritt zum Kammermusikabend ist frei, um Spenden wird gebeten.

