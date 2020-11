Luckenwalde

Drei neue Gelenk-Omnibusse sind seit Freitagnachmittag im Landkreis Teltow-Fläming unterwegs. Diese sollen zu Stoßzeiten auch für Entlastung bei der Schülerbeförderung sorgen. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Beschwerden von Eltern und Großeltern, dass Schulbusse überfüllt sind und an den Haltestellen dichtes Gedränge herrsche.

Die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) hat in diesem Jahr insgesamt sieben Neufahrzeuge für mehr als zwei Millionen angeschafft. Drei davon sind Gelenk-Omnibusse im Wert von gut einer Million Euro. „Anfangs hat der Landkreis den Öffentlichen Personennahverkehr mit 2,5 Millionen Euro bezuschusst. Inzwischen ist es fast das Dreifache“, sagt Landrätin Kornelia Wehlan (Linke). Doch die Investitionen seien wichtig. Die Neuanschaffungen sollen auch dazu beitragen, die derzeit angespannte Situation im Schülerverkehr zu entkrampfen. Täglich werden 18.000 Fahrgäste befördern, davon 6.000 Schüler.

Während die Standardbusse über eine Länge von zwölf Metern verfügen, sind die neuen Gelenkbusse jeweils 18,75 Meter lang und bieten 60 Sitzplätze sowie 80 Stehplätze. Sie werden vorwiegend in Ludwigsfelde und Dahlewitz zum Einsatz kommen. Zum Schutz von Kunden und Busfahrern befinden sich in den neuen Fahrzeugen bereits serienmäßig eingebaute transparente Spuckschutzcheiben. Die Verkehrsgesellschaft hatte von März bis Oktober auch in allen anderen Bussen Hygiene-Schutzscheiben anbringen lassen und dafür 70.000 Euro investiert. Wie VTF-Chef Volker Fleischer betont, war die Nachrüstung ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Insgesamt 14 verschiedene Schutzscheiben und Halterungen waren erforderlich, um alle 100 Bestandsbusse so auszustatten, dass sie den Vorgaben gerecht wurden.

Die neuen Busse entsprechen der Abgasnorm 6d. Wie Senol Tsakintsi, Kundenmanager der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, betont, sind sie zudem mit einer modernen Feuerlöschanlage ausgestattet, die in Linienbussen erst im Herbst kommenden Jahres Pflicht wird. Zudem verfügen sie über ein Abbiegesystem mit Monitor, über ein modernes Fahrgastzählsystem sowie über eine Klimaanlage, die sich durch einen schnellen Luftaustausch auszeichnet. Ein neues Kassensystem ermöglicht es, bargeldlos zu bezahlen.

Die Videoüberwachungsanlage hält Volker Fleischer für angebracht: Im Linienbus nach Wünsdorf wurde erst vor wenigen Tagen eine Rückenlehne aufgeschlitzt. Auch Schmierereien seien an der Tagesordnung. „Wir hoffen, dass durch die Videoüberwachung der Vandalismus rückläufig ist“, so Fleischer. Lobend erwähnt sei das Engagement der Mitarbeiter. An die Busfahrer werden in der Coronakrise zusätzliche Anforderungen gestellt, die verantwortungsvoll umgesetzt werden.

Nach wie vor herrscht im Öffentlichen Personennahverkehr die Pflicht zum Tragen von Mund- und Nasenbedeckungen. Der Landkreis hat am 3. November mit einer Allgemeinverfügung nachgesteuert, so dass diese Pflicht auch an Haltestellen besteht. Landrätin Kornelia Wehlan verweist darauf, dass in der kommenden Woche verstärkt die Einhaltung der Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr beziehungsweise an Haltestellen und Umsteigepunkten kontrolliert wird. Diese Kontrollen erfolgen teilweise mit Unterstützung der Ordnungsämter in Blankenfelde-Mahlow, Ludwigsfelde, Luckenwalde, Zossen und Jüterbog. Am 18. November 2020 gibt es einen Aktionstag – ähnlich wie beim jährlichen Blitzer-Marathon.

