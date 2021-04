Luckenwalde

​An der Lidl-Baustelle in der Luckenwalder Schützenstraße herrscht emsiges Treiben. Hinter dem jetzigen Lidl-Markt in Richtung Potsdamer Straße entsteht ein größerer Neubau. Der Rohbau zeigt sich in beeindruckender Größe und ist noch eingerüstet. Die Zufahrt ist künftig sowohl von der Schützenstraße als auch von der Potsdamer Straße aus möglich.

Der bestehende Lidl-Markt öffnet am 30. April zum letzten Mal.

Der jetzige Markt öffnet am 30. April zum letzten Mal seine Pforten. „Anfang Mai soll die bestehende Filiale abgerissen werden, die Eröffnung der neuen Filiale ist für Ende Juli geplant“, erklärt René Faust, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Großbeeren. Laut Lidl-Werbung geht man von der Eröffnung am 22. Juli aus. Knapp drei Monate müssen sich Lidl-Kunden also gedulden und auf das neue Einkaufserlebnis warten.

Effektive LED-Beleuchtung

„Die alte Filiale ersetzen wir durch einen zukunftsfähigen Neubau mit besonders umweltfreundlicher Technik und ökologischer Bauweise“, versichert René Faust. Dazu gehört unter anderem ein integrales Anlagensystem zur Steuerung der Kühlmöbel, der Klimatisierung und der Heizung, wodurch keine fossilen Brennstoffe mehr benötigt werden. „In der Filiale kommt außerdem eine energiesparende LED-Beleuchtung zum Einsatz, mit der wir pro Jahr bis zu 42.000 Kilowattstunden Strom und rund 17 Tonnen CO2-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung einsparen“, so der Immobilien-Chef.

Der neue Lidl-Markt wird ein modernes Erscheinungsbild zeigen – mit einem begrünten Pultdach, attraktiver Alucobond-Verkleidung und einer großen Glasfront, wodurch viel Tageslicht in die Filiale fällt. Im Vergleich zum bestehenden Supermarkt wird der Neubau mit 1.400 Quadratmetern Verkaufsfläche um etwa 600 Quadratmeter größer. „Die gewonnene Fläche nutzen wir für breitere Gänge und eine ansprechende Warenpräsentation“, sagt René Faust.

Auch Drogeriemarkt DM zieht mit ein

Die Kunden erwartet das bekannte Lidl-Sortiment mit rund 4.000 Einzelartikeln. Dazu zählen beispielsweise Frischfrisch und Frischfleisch, Obst und Gemüse mit regionalem Angebot und exotischen Exemplaren, frisch in der Filiale gebackene Brot- und Backwaren sowie Bio- und Fairtrade-Produkte. Was viele Kunden schon lange herbei sehnen: „Mit uns wird auch das Unternehmen DM einen Drogeriemarkt am Standort in der Schützenstraße eröffnen“, so Faust.

Zwei Elektro-Ladesäulen

Am neuen Supermarkt entstehen 133 großzügig angelegte Lidl-Parkplätze inklusive Behindertenparkplätze und Stellplätze für Mutter und Kind. Ebenfalls stehen den Kunden zwei Elektro-Ladesäulen zur kostenlosen Nutzung während der Öffnungszeiten zur Verfügung. „Ein Teil der Parkplätze befindet sich an der Grenze zum benachbarten KMG Klinikum. Rund 50 Plätze sollen den Besuchern des Krankenhauses zur Verfügung gestellt werden“, kündigt Portfoliomanagerin Anna Maria Bechert an, denn am Klinikum herrscht seit Jahren ein akuter Parkplatzmangel.

In jüngster Vergangenheit wurde immer wieder gemunkelt, dass das Gebäude der alten Lidl-Filiale stehen bleibt. „Nein, das ist nicht möglich“, erklärt Anna Maria Bechert, „wir brauchen den Platz für Parkplätze und Außenanlagen.“ Während der Schließzeit zwischen Mai und Juli werden die Lidl-Mitarbeiter aus Luckenwalde die Teams in den umliegenden Filialen unterstützen. Und für den neuen, größeren Markt werden bereits neue Mitarbeiter gesucht – neben einem stellvertretenden Filialleiter vor allem Verkäufer, Aushilfen und Studenten.

Während viele Ein- und Anwohner den Neubau begrüßen, gab es bei einigen Stadtverordneten immer wieder Bedenken, vor allem wegen befürchteter negativer Auswirkungen auf die Umwelt, durch zunehmende Versiegelung und Baumfällungen. Außerdem hatte der B-Plan seinerzeit Mängel aufgewiesen und musste geändert werden.

Von Elinor Wenke