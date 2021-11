Luckenwalde

Was ist zu tun, wenn ein Verwandter verstorben ist? Wohin wendet man sich? Welche Formen der Bestattungen gibt es und welche Friedhöfe in Luckenwalde kommen dafür in Frage? Ein neuer „Ratgeber für den Trauerfall“ gibt nun darüber Auskunft und beantwortet diese und viele weitere Fragen. Die 23-seitige Broschüre ist in einer Auflage von 500 Stück erschienen und soll an allen öffentlichen Stellen, wie der Kreisverwaltung, in der Bürgerinfo, auf Friedhöfen und beim Palliativ- und Hospizdienst ausgelegt werden.

Die Stadt Luckenwalde hat einen neuen Ratgeber für den Trauerfall herausgegeben. Quelle: Iris Krüger

Beratung steht im Fokus

„Der erste Ratgeber dieser Art ist bereits im Jahr 2008 gedruckt worden“, erklärt die Leiterin des Grünflächen- und Friedhofsamtes der Stadt Luckenwalde, Michaela Hoffmann. Dies aus der Idee heraus, die Bürger umfassend zu informieren. „Wir haben gemerkt, dass viele keine Ahnung haben, was sie tun müssen und an wen sie sich als erstes wenden sollten. Da auch die Beratung zu unserem Aufgabengebiet gehört, haben wir eine Broschüre erstellt, die die wichtigsten Informationen enthält“.

Kompakte Informationen für Luckenwalde

Das Heft kann man sich nach Hause nehmen und in Ruhe durchblättern, um sich zu letztendlich zu entscheiden. „Danach kann man sich 100 Prozent sicher sein“, sagt Michaela Hoffmann. Das gilt jedoch nicht nur für die Situation nach dem Ableben eines geliebten Menschen. Immer mehr Bürger, vor allem ältere, wollen für sich die letzten Dinge geregelt wissen und nichts dem Zufall überlassen.

Vorsorge wird groß geschrieben

Daher können sie schon zu Lebzeiten festlegen, wo sie ihre letzte Ruhestätte haben möchten und welche Form der Bestattung sie bevorzugen. „Diese Möglichkeit wird in der heutigen Zeit immer öfters genutzt“, bestätigt die Amtsleiterin. Daher gilt der Ratgeber nicht nur zur Orientierung nach einem Trauerfall, sondern auch der Vorsorge.

Baumbestattung, muslimische Bestattungen und mehr

Nun gibt es eine komplett neue Auflage der Broschüre, die sich nicht nur im Layout, sondern auch im Inhalt von ihrem Vorgänger unterscheidet. So wird unter anderem über die neue Möglichkeit der Baumbestattung Auskunft gegeben und über die Urnengemeinschaftsanlage im Waldfriedhof. Dort sind übrigens seit kurzem auch muslimische Bestattungen möglich. Die Stadt Luckenwalde hat dort ein entsprechendes Gräberfeld für vorerst 15 Erdbestattungen vorbereitet.

Von Iris Krüger