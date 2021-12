Luckenwalde

Drei junge Männer konsumierten am Samstag in einer Wohnung in Luckenwalde Drogen, als einer von ihnen plötzlich das Bewusstsein verlor. Nachdem der 22-jährige Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde, konnte die Polizei in der Wohnung Drogen in nicht geringer Menge finden. Sie stellten die Substanzen sicher. Der Mieter und Besitzer der Drogen wurde vorläufig festgenommen, sagt die Polizei.

Von MAZonline