Luckenwalde

Ulrich Kappes ist tot. Er erlag den Folgen einer schweren Covid-19-Infektion. Der promovierte Theologe und emeritierte Pfarrer starb am Sonntag im Alter von 76 Jahren in Luckenwalde.

Dorthin war Kappes 2009 mit seiner Frau nach dem Eintritt in den Ruhestand gezogen und wirkte in Luckenwalde weiter, sowohl als Prediger als auch als Vortragender, als Seelsorger und als Forscher der örtlichen Kirchengeschichte.

Besonders angetan hatte es ihm die St.-Jakobi-Kirche, die ihn in Teilen an seine langjährige Wirkungsstätte in Berlin-Pankow erinnerte. Dort war Kappes 27 Jahre lang als Gemeindepfarrer an der evangelischen Hoffnungskirche tätig – und das mit Leib und Seele, wie er der MAZ einmal sagte.

Mit Leib und Seele widmete sich Kappes dem „großen kulturhistorischen Schatz“ von St. Jakobi, wie er es nannte, der wegen des geringen Bekanntheitsgrades der Kirche in Vergessenheit zu geraten drohte. Der rührige Förderverein zum Erhalt der Jakobikirche sorgte und sorgt für die Sanierung dieses imposanten, aber etwas versteckten Gotteshauses. Und Ulrich Kappes lieferte dafür bei seinen Nachforschungen das historische Fundament und den theologischen Überbau. Er erforschte nicht nur die geschichtlichen Zusammenhänge, die zu dem Kirchenbau in der Kaiserzeit geführt hatten, sondern auch die Architektur und die Symbolik der kunstvollen Kirchenfenster. Außerdem gelang es ihm, die historische Bedeutung der Turmuhr als technisches Einzeldenkmal hervorzuheben.

Hohes Niveau und gute Verständlichkeit

Auch im Ruhestand wirkte der gebürtige Görlitzer als gern gesehener Vertretungspfarrer. Er hielt seine Predigten, denen stets ein hohes Niveau und eine gute Verständlichkeit attestiert wurden, nicht nur in den großen Kirchen Luckenwaldes und Jüterbogs, sondern auch in den kleinen Dorfkirchen.

Ulrich Kappes hinterlässt seine Frau, zwei Söhne und deren Familien. Die Trauerfeier findet am Samstag um 10 Uhr in St. Jakobi und die anschließende Beisetzung um 11 Uhr auf dem evangelischen Friedhof Am Baruther Tor in Luckenwalde statt.

Von Hartmut F. Reck