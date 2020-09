Luckenwalde

Am Dienstagabend meldeten sich Bürger bei der Polizeiinspektion in Luckenwalde und gaben an, dass es im Bereich des Nuthepark zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen sei, in deren Verlauf mutmaßlich auch Pfefferspray untereinander eingesetzt wurde. Weiterhin gaben sie an, sie hätten Knallgeräusche wie aus einer Softairwaffe wahrgenommen. In der weiteren Folge entfernten sich die jeweiligen Personengruppen in Richtung Boulevard. Laut Zeugen schrien sich die etwa zehn Beteiligten lautstark in einer ausländischen Sprache an.

Hinweise an die Polizei erbeten

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten jedoch nicht zur Feststellung von Tatverdächtigen. Am angegebenen Tatort wurde eine umfangreiche Spurensicherung vorgenommen. Es wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung von und gegen unbekannt aufgenommen. Eine Abfrage in den umliegenden Krankenhäusern ergab keine Einlieferung von verletzten Personen.

Anzeige

Weitere Zeugen des Sachverhalts oder Hinweisgeber zur genauen Fluchtrichtung der Beteiligten werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Luckenwalde unter der telefonischen Durchwahl 03371/ 60 00 zu melden.

Von MAZonline