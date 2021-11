Luckenwalde

Bis auf den letzten Platz war die Luckenwalder Jakobikirche am Freitagabend besetzt. Nach zweimaliger Verschiebung stand an jenem Abend Schlagersängerin Ute Freudenberg auf der Bühne. Endlich konnte sie ihre Fans mit ihrem „Liederabend“-Programm beglücken – natürlich unter strengen Hygienerichtlinien.

Die 65-Jährige spielte an der Seite ihrer vierköpfigen Ute-F-Band, von der sie bereits seit mehreren Jahrzehnten auf Schlagzeug, Gitarre, Keyboard und Co. begleitet wird. Gemeinsam erfreuten sie die Fans sowohl mit altbekannten Titeln als auch mit neueren Stücke, die exklusiv für diese Konzertreihe komponiert wurden.

Ute Freudenberg trat mit ihrer Ute-F-Band in Luckenwalde auf. Quelle: Katja Schubert

Mit Geschichten aus ihrem Leben gespickt, erzählte Ute Freudenberg vom Alter, vom Glück und ihrem Appetit auf das Leben. Längst handelten ihre Lieder nicht nur von Liebe und Herzschmerz, auch Themen wie die Einsamkeit im Alter sprach sie mit ihrer gefühlvollen Interpretation von dem 2009 veröffentlichten Titel „Es tut so gut“ oder mit „Papa“, einer Hommage an ihren verstorbenen Vater, an.

Ute Freudenberg singt Edith Piafs „Non, je ne regrette rien“

Mit einer voluminösen Stimmgewalt und ihrem typischen Klangkolorit, für das sie ihre Fans schätzen, verzauberte die gebürtige Weimarerin ihr Publikum im Handumdrehen. Nebst Welthit-Coversongs und Eigenkompositionen wie „Manchmal bist du noch hier“ und „ Berührungen“, gab sie ebenfalls eine überzeugende Darbietung des Titels „Non, je ne regrette rien“ der Chanson-Legende Edith Piaf zum Besten.

Auch ein im Original belassenes Cover des 1982 in Deutschland erschienen Stücks „Ich habe diese Frau geliebt“ von Pete Wyoming Bender sang die Künstlerin emotionsgeladen. Sie sei selbst „so geflasht“ gewesen, als sie das Lied erstmals hörte, verriet sie ihrem Publikum.

Das rund zweistündige Konzert stellte ein besonderes Potpourri der Schlagerwelt und einer 49-jährigen Erfolgsgeschichte dar, dem stehende Ovationen und kaum enden wollender Beifall folgten. Besonders lautstark wurde am Ende des Konzertes der allseits bekannte Titel „Jugendliebe“ als Zugabe gefordert. Der Hit, der Freudenberg 1980 berühmt machte. Zunächst als zartschwärmende Variante, dann in der bekannt rockigen Version, beendete sie damit ihre ausverkaufte Aufführung. Dank des breitgefächerten Gesang-Repertoires, einer farbenfrohen Lichtshow sowie der persönlichen Anekdoten wurde die Abendshow zum vollen Erfolg.

Ute Freudenberg in der Luckenwalder Jakobikirche Quelle: Katja Schubert

Während viele der Fans bereits seit Monaten mit ihren Karten auf das Konzert hingefiebert hatten, war der Abend für Joline Hinniger aus Luckenwalde eine echte Überraschung. Sie bekam die Tickets noch am selben Morgen zum 18. Geburtstag geschenkt. Gemeinsam mit ihrer Mutter war sie vom Auftritt der Schlagersängerin begeistert: „Ich bin zum ersten Mal dabei, doch ich finde ihre Stimme, das Ambiente in der Kirche und die Abwechslung der Lieder spannend. Besonders das französische Lied hat mir sehr gefallen“, erzählte sie.

Ute Freudenberg begeistert ihr Publikum: „Ein sehr angenehmer Abend“

Auch Axel Köhler aus Luckenwalde war zum ersten Mal bei einem Live-Auftritt der Künstlerin dabei: „Man kennt sie ja sonst aus TV-Shows wie der von Florian Silbereisen. Ich wollte sie schon immer mal live sehen. ,Jugendliebe’ ist natürlich ein bekanntes Stück, aber hier wurden auch andere tolle Sachen gespielt.“ Der 53-Jährige freute sich, dass überhaupt wieder Kulturveranstaltungen in der Stadt stattfinden können. „Es war ein sehr angenehmer Abend.“

In den kommenden Monaten wird Ute Freudenberg auf ihrer Deutschlandtour unter anderem mit dem Programm „Endlich Weihnachtszeit“ viele der coronabedingt ausgefallene Termine nachholen, um im nächsten Jahr bereits ihr großes 50-jähriges Bühnenjubiläum zu feiern.

Von Katja Schubert