Luckenwalde

Mit einem bunten Programm und viel Publikum war die neue Volksbühne auf dem Luckenwalder Boulevard im August eröffnet worden. Seither gab es etliche Veranstaltungen auf der mobilen Kleinstkunstbühne unter freiem Himmel – wie Frühshoppen, Theater, Lesungen oder Musik-Events. Jetzt scheint die Herbstruhe eingezogen.

Bühne für Kleinkünstler noch nicht eingemottet

Valeria Pense vom städtischen Kulturamt zieht ein zufriedenes Resümee und ist zuversichtlich, dass der neue kulturelle Anziehungspunkt auch künftig rege genutzt wird. Ganz eingemottet wird die Bühne noch nicht. „Im November haben wir noch eine Überraschung vom Luckenkiener Karnevalverein zu erwarten und auch in den Weihnachtsmarkt soll die Bühne als Festzelt-Ersatz einbezogen werden“, stellt Valeria Pense in Aussicht.

Die aufgeklappte Volksbühne in der Baulücke. Quelle: Elinor Wenke

Für die Volksbühne war nach einem Stadtverordnetenbeschluss ein Oldtimer-Lkw aus dem Jahr 1960 vom städtischen Bauhof aufwendig aufgemöbelt, umgebaut und mit einer hölzernen Bühne und einem Event-Container komplettiert worden. Seit dem Sommer ist die transportable Bühne in der Baulücke an der Fußgängerzone platziert.

Unterhaltung möglichst jeden Sonnabend

Ab 2022 soll dort möglichst jeden Sonnabend Unterhaltung geboten werden. Die Bühne bietet eine Plattform für Musik, Tanz, Theater, Akrobatik und vieles mehr. „Von offenen Bandproben lokaler Musiker über Lesungen, Theatervorführungen bis hin zum Showkochen oder Outdoor-Sportkursen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, erklärt Valeria Pense. Durch eine einfache Erweiterung des Podestes ist die Spielstätte auch für größere Musikgruppen, Vereine, Chöre oder Tanzgruppen nutzbar.

Kindertheater und Livemusik geplant

Valeria Pense ist Ansprechpartnerin und vermittelt Nutzungstermine für die Volksbühne. „Es gibt schon etliche Interessenten fürs nächste Jahr“, sagt sie. So haben sich verschiedene Bands und Musikschulgruppen aus der Region, aber auch aus Berlin gemeldet. „Termine haben wir noch nicht vergeben. Die Stadt plant ja auch eigene Veranstaltungen, die wir erst festzurren wollen.“ So dürfte man sich im kommenden Jahr unter anderem auf ein Kindertheater und Livemusik freuen. „Kürzlich hatten wir eine Blasmusik-Veranstaltung. Die lief richtig gut, das werden wir bestimmt auch wiederholen“, kündigt sie an. Anmeldungen per Mail unter kultur@luckenwalde.de

Von Elinor Wenke