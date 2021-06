Luckenwalde

Jetzt steht der endgültige Termin fest. Am Wochenende 17. und 18. Juli wird die Strandoper „Sun & Sea“ im Alten Stadtbad in Luckenwalde aufgeführt. Die auf der Biennale von Venedig ausgezeichnete und seitdem mit viel Lob und Anerkennung überhäufte moderne Oper spielt auf einem Strand am Meer und hat die Umweltverschmutzung und den Klimawandel zum Thema. Als Bühne wird in Luckenwalde das Schwimmbecken im Alten Stadtbad an der Rudolf-Breitscheid-Straße dienen.

Für die Vorbereitung und Durchführung dieser Strandoper suchen die Künstler des Kulturkraftwerks im ehemaligen E-Werk Luckenwalde, das gleich neben dem Alten Stadtbad steht, noch freiwillige Helfer für den Bühnenbau, die Organisation vor und während der Aufführung und als Statisten auf der Bühne.

Das Künstlerpaar Helen Turner und Pablo Wendel mit Söhnchen Ray-Gustav im Schwimmbecken des Alten Stadtbads Luckenwalde. Dieses soll als Bühne für den Strand umgebaut werden. Quelle: Hartmut F Reck

Für den Bühnenbau bedarf es zum Beispiel einer stabilen Holzkonstruktion im (natürlich trockenen) Schwimmbecken, auf die dann Sand geschüttet wird.

„Dazu suchen wir Menschen mit handwerklichen Fähigkeiten“, sagt Pablo Wendel vom E-Werk, zum Beispiel in den Bereichen Holzbearbeitung, Tischler, Bühnenbau und Installation, Heizung, Sanitär. Der Arbeitszeitraum liegt grundsätzlich zwischen dem 11. Juni und dem 18. Juli. „Es ist auch möglich, nur an einzelnen Tagen oder eben über die gesamte Zeit hinweg zu helfen“, so Wendel.

Alle Haut- und Haarfarben, Größen und Altersgruppen sind als Statisten gefragt, wie hier bei der Aufführung in Venedig. Quelle: Andrea Avezzu

Und wer schon immer mal gerne auf eine Bühne stehen wollte, hat nun die Chance dazu. „Wir suchen auch noch Leute, die als Teil der Performance mit auf der Bühne stehen möchten“, sagt Kuratorin Helen Turner. Vorkenntnisse als Schauspieler oder Statist seien nicht erforderlich. „Wer mitmachen möchte, muss nur vom 16. bis zum 18. Juli Zeit haben und sollte kein Problem damit haben, ein Strandoutfit zu tragen“, sagt Helen Turner. „Alle Haut- und Haarfarben, Körper, Größen und Altersgruppen sind willkommen“, ergänzt Pablo Wendel, „schließlich wollen wir eine vielfältige Strandgesellschaft repräsentieren.“

Keine Gage aber viel Spaß

Leider könne die Mitarbeit nicht vergütet werden, bedauert das Künstlerpaar, dafür werde für Verpflegung an den Einsatztagen gesorgt. Und der Spaß an der Sache ist ohnehin kostenlos.

Wer Interesse hat, sich als freiwilliger Helfer und/oder Statist zu melden, wende sich per E-Mail an: info@kunststrom.com

Von Hartmut F. Reck