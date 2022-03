Luckenwalde: Team des Oberstufenzentrums Teltow-Fläming mischt beim Planspiel Börse mit

Luckenwalde

Den dritten Platz beim Schülerwettbewerb „Planspiel Börse“ der Sparkassen in Brandenburg belegten die „Course Crashers“ vom Oberstufenzentrum Teltow-Fläming in Luckenwalde, wie die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) mitteilt. Das Team bewies bei der Auswahl der Werte ein glückliches Händchen und hatte sich im Rahmen des Abi-Leistungskurses Wirtschaft erstmals für den Schülerwettbewerb angemeldet. In nur 17 Wochen vermehrten die vier ihr Vermögen von 50 000 Euro auf 55 013 Euro. Das Team setzte zunächst auf bekannte Markenwerte wie Amazon, Apple, Meta, Daimler und Tesla und VISA, diversifizierte dann das Depot jedoch weiter durch Werte mit einem nachhaltigen Anlagefokus. So hatten die „Course Crashers“ am Ende die Nase vorn.

Depot mit virtuellem Spielkapital

Das Planspiel Börse ist ein Online-Wettbewerb, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Wertpapierdepot mit einem virtuellen Spielkapital eröffnen. Dieses Kapital gilt es durch geschickte Transaktionen an der Börse zu vermehren. Die fiktiven Käufe und Verkäufe werden dabei fortlaufend mit den realen Kursen während der Börsenöffnungszeiten abgerechnet.

Teams starten mit 50 000 Euro

17 Wochen lang tauchen damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Welt des Aktienhandels ein und entwickeln ihre optimale Anlagestrategie. Alle Teams starten mit 50 000 Euro. Dabei üben die Planspiel-Börse-Teams nicht nur das Analysieren der Wirtschaftsnachrichten und das Verfolgen der Aktienkurse, sondern auch das Entscheiden im Team.

Filialdirektor Guido Sachs der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) in Luckenwalde gratulierte den erfolgreichen Nachwuchsbörsentalenten. „Wir sprechen nicht nur über nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit Geld, sondern auch über junge Menschen, die fürs Leben lernen, dass es sich lohnt, sich anzustrengen.“

Die Sparkassen folgen mit dem traditionsreichen Planspiel dem öffentlichen Auftrag zur Förderung der Finanzbildung und der Wirtschaftserziehung.

Mehr als 120 Schülerteams angemeldet

Alle Informationen gibt es auf www.planspiel-boerse.de. Am 4. Oktober fiel der Startschuss für Europas größtes Börsenspiel. Neben Teams aus Deutschland, Italien, Frankreich und Schweden nehmen in diesem Jahr auch Teams aus Russland und Lateinamerika teil. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler sowie Sparkassen-Auszubildende. Alleine aus dem Geschäftsgebiet der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) haben sich mehr als 120 Schülerteams angemeldet und teilgenommen.

Dem Gewinnerteam des Planspiels Börse winkt eine Reise zur Siegergala nach Palermo, Italien. Als Drittplatzierte im Schülerwettbewerb im Land Brandenburg kann sich das Course Crashers-Team über eine Geldprämie von 200 Euro vom Ostdeutschen Sparkassenverband freuen.

Von MAZonline