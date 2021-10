Luckenwalde

Am Freitag erklärte die Staatsanwaltschaft Potsdam, dass im Fall der vermissten Milina K. (22) aus Luckenwalde nun wegen eines Tötungsdelikts ermittelt wird. Die Schocknachricht sorgte nur wenige Minuten nach bekanntwerden für Trauer, aber auch Wut bei vielen Menschen aus der Region. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Theorien zum Verschwinden der jungen Frau.

Erinnerung an das Verschwinden von Rebecca aus Berlin

„Das darf doch nicht wahr sein“, kommentiert eine Nutzerin auf Facebook. „Hätte man eher gesucht und das alles ernst genommen, wäre es so weit nicht gekommen.“ Vermutungen zu den Hintergründen für das Verschwinden von Milina K. gibt es viele. Sie reichen von Verschleppung bis Mord. Dabei werden auch Vergleiche zu anderen Fällen gezogen. „Wie bei Rebecca“, heißt es im Netz. Von der damals 15-jährigen Berlinerin Rebecca Reusch fehlt bereits seit Februar 2019 jede Spur.

Im Fall von Milina K. hofft man noch auf ein gutes Ende. Den Wunsch, dass die 22-Jährige Luckenwalderin gesund wieder nach Hause kommt, liest man häufig. Einige Nutzer finden wiederum, die Polizei sollte mehr Präsenz zeigen und umliegende Wälder oder Ruinen gründlich nach der jungen Frau absuchen. Dass Milina K. sich plötzlich mitten in der Nacht dazu entschieden hat, sich von ihrer Familie und ihren Freunden abzuwenden, glauben nur wenige – ausgeschlossen wird es aber nicht. „Wenn jemand verschwinden will, dann kann er das auch und wird zu verhindern wissen, gefunden zu werden“, kommentiert eine Nutzerin auf Facebook. Auch andere sind der Meinung, Milina K. sei volljährig und müsse sich daher bei niemandem abmelden.

Milina wollte sich nachts noch mit jemandem treffen

Seit drei Wochen wird Milina K. vermisst. Die 22-Jährige wurde zum letzten Mal in der Nacht des 25. September zwischen 1 und 3 Uhr lebend im Nuthepark gesehen. Eine Suche nach Hinweisen blieb in der vergangenen Woche erfolglos. Zuerst hatte der Vater auf das ungewöhnliche Fehlen seiner Tochter öffentlich aufmerksam gemacht. Er und Freunde suchen mit ausgedruckten Zetteln nach ihr. Auf der Social-Media-Plattform TikTok kursieren verschiedene Gerüchte, dass die 22-Jährige nach ihrem Verschwinden mit einem Mann gesehen wurde – mal an verschiedenen Ecken Berlins, mal in einem Auto. Ob die Zeugen glaubwürdig sind – unklar. Einige wollen ihre Hinweise aber schon an die Polizei weitergegeben haben.

Mit Flugblättern bitten Familie und Freunde um Hinweise zur vermissten Milina K. aus Luckenwalde. Quelle: Isabelle Richter

Am Samstagvormittag, drei Wochen nach ihrem Verschwinden, ist es ruhig im Nuthepark. Auf der Bank, wo Milina K. zuletzt gesehen worden ist, kleben Zettel. „Wo ist Milina?“ und „Wo bleibt die Klärung?“ steht darauf geschrieben. Eine junge Frau – etwa im selben Alter – läuft gerade durch den Nuthepark. Direkten Kontakt hatte sie mit Milina K. nicht, sagt sie der MAZ, aber Bekannte ihres Freundes. Die Vermisste sei im Freundeskreis ein großes Thema. „Jeder fragt sich, mit wem sie sich noch getroffen hat“, erzählt die junge Frau.

In ihrem Bekanntenkreis wird berichtet, dass Milina K. sich in der Nacht noch mit jemandem verabredet hatte. „Das haben Kumpels von meinem Freund erzählt. Sie wollten sie eigentlich nach Hause fahren, aber das wollte sie nicht. Mehr weiß ich auch nicht“, so die junge Spaziergängerin. Auf die Frage, was mit ihr passiert sein könnte, antwortet sie: „Ich denke schon, dass ihr etwas Schlimmes passiert ist, aber man weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, wie sie tickt, aber sie ist eigentlich ein nettes Mädchen.“

Vermisste hat tausende Follower auf Instagram und TikTok

Ist Melina K. Opfer eines Verbrechens geworden, hat sie jemanden kennengelernt und ist durchgebrannt oder steckt eine emotionale Krise hinter ihrem Verschwinden? Das bleibt bislang offen. In den sozialen Medien zeigt sich Melina K. selbstbewusst. Die 22-Jährige ist Kasachin, etwa 1,65 Meter und hat ein attraktives Erscheinungsbild. Sie trägt dunkles Haar, perfektes Make-Up, figurbetonte Kleidung und Tattoos. Eine Taschenuhr mit Rosen und Banderolen mit römischen Zahlen ziert ihren linken Oberarm. Auch auf ihrem Unterarm sind Rosen tätowiert. Über dem rechten Schlüsselbein trägt sie einen Schriftzug.

Mehr als 1500 Leute folgen Milina K. auf Instagram – über 3000 sind es auf TikTok. Von ihren Followern wird sie bewundert. Sie kommentieren ihre Bilder mit „Model“ oder „Granate“. Entstanden sind die Fotos in ihrer Heimatstadt Luckenwalde – aber auch in Berlin oder Hamburg zeigt sich die 22-Jährige. In ihren Instagram-Storys ist Melina K. mit Freunden am See oder auf Partys zu sehen. Die jüngsten Aufnahmen sind gerade einmal vier Wochen alt – also kurz vor ihrem Verschwinden entstanden.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Beisein ihrer Freunde und Familie wirkt die 22-Jährige glücklich, aber es gibt auch eine andere Seite. Milina K. teilt in der Vergangenheit zahlreiche Beiträge über toxische Beziehungen. Es scheint, als sehne sie sich nach dem einen Partner oder vermisse eine bestimmte Person ganz besonders. Auf ihrem Instagram-Account taucht auch ein Bild des polnischen Models Kasia Lenhardt auf. Die 25-Jährige war im Februar dieses Jahres leblos in ihrem Berliner Apartment gefunden worden.

Kasia Lenhardt führte eine Beziehung mit Fußballstar Jérôme Boateng, die auch extrem toxisch gewesen sein soll. Kurz vor ihrem Suizid soll im Netz eine große Hasswelle über sie hereingebrochen sein. „Die Leute haben so viele gute Dinge über dich zu sagen, aber erst musst du sterben“, steht über dem Bild von Kasia Lenhardt, das Milina K. schon vor vielen Wochen auf Instagram geteilt hat. Ob sie in den vergangenen Wochen jemanden kennengelernt hat oder es ihr nicht gut ging, ist unklar. In ihrem Umfeld gilt sie als zuverlässig. Einfach zu verschwinden sei nicht ihre Art, heißt es aus dem Umfeld.

Von Isabelle Richter