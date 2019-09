Die Turmklause punktet mit selbst gebrautem Bier

Luckenwalde

Die Liebe zum Bierbrauen und ein Hauch Nostalgie brachte Mathias Gaffke, Axel Schulz und Torsten Kutzner dazu, im Herzen von Luckenwalde das ehemalige Restaurant Turmklausemit einem neuen Konzept wiederzubeleben. Schon aus Jugendzeiten kennen sich die drei durch den Judo-Sport. Weihnachten 2015 entstand bei einem Brauereibesuch in Quedlinburg die gemeinsame Idee, ein eigenes Bier zu brauen.

Erste Brauversuche im eigenen Keller

Nach Versuchen im eigenen Keller war das Bier schließlich so weit, dass es vermarktet werden konnte. Bei der Immobiliensuche in der Region stießen die drei Jungbrauer, die alle „nebenbei“ einen anderen Beruf haben, auf das seit 20 Jahren leerstehende Lokal und konnten den Eigentümer mit ihrem Plan im April 2016 vom Verkauf überzeugen. Nun galt es, die „wilde Oase mitten in der Stadt“ zu sichern und umzugestalten.

Im Dezember 2017 wurde die Baugenehmigung erteilt, Ende August 2018 feierlich eröffnet. Dazwischen lagen sehr anstrengende und arbeitsreiche Monate. Ursprüngliches Ziel war nie ein gastronomisches Angebot, doch die schon in der Bauphase interessierten Luckenwalder drängten die neuen Besitzer förmlich und schwärmten von vergangenen Zeiten. Um den geschichtsträchtigen Namen „ Turmklause“ wieder als Lokal zu etablieren, waren natürlich ganz andere Investitionen und Umplanungen nötig.

Die Jury des Wirtschaftspreises TF nahm auch die Veranstaltungsräume in Augenschein. Quelle: Gerald Bornschein

Die Turmklause wird als Gasthausbrauerei gut angenommen. Kernstück ist die im März in Betrieb genommene Schaubrauerei, in der in fünf Behältern je ein hauseigenes Spezialbier erzeugt wird. Das Turmklause Pilsner wird von verschiedenen Craft-Bieren flankiert. Als Sommerbier 2019 wird das Turmklause Spezial angeboten, auch das Turmklause Bernstein ist schon in aller Munde. Wer es etwas kräftiger mag, nimmt den Turmklause Sündenbock mit 6,5 Prozent Alkohol – und kann dann alles auf diesen schieben.

Nachhaltige Propan-Kälteanlage

Stolz ist Mathias Gaffke übrigens auf die besonders nachhaltige Propan-Kälteanlage der Brauerei mit einem 50-Kilowatt-Speicher auf Glykolbasis in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Damit arbeiten sowohl die Braubehälter als auch das Kühllager – bis zu vier Monate Haltbarkeit der Biere ist damit kein Problem. Abgefüllt wird derzeit in 50-Liter-Fässer.

Die Küche liefert dazu deutsches Essen, was sich einfach anhört, aber schwer zu machen ist – die Erwartungshaltung bei den Gästen ist hoch. Auf möglichst viele regionale Lieferanten legen die drei Unternehmer großen Wert. Aus dem Biergarten hat man übrigens den besten Blick auf die Arbeit des Braumeisters. Auch für Feiern ist die Turmklause gut gerüstet, im Obergeschoss wurde ein Saal für etwa 30 Gäste hergerichtet.

Bett+Bike-Pension wird eröffnet

Neuestes Projekt ist die Eröffnung einer Bett+Bike-Pension, drei Doppelzimmer sind schon vorbereitet. Sobald die Genehmigung erteilt ist, kann es losgehen. Später soll ein Familienzimmer das Angebot ergänzen. Perspektivisch denkt man auch an eine Flaschenabfüllung der neuen Luckenwalder Biere, um den Ruf der traditionellen Brauerstadt wieder zu aktivieren. Ihren Beitrag dazu soll auch die 1. Luckenwalder Biermeile am 7. September leisten. Neben den eigenen Bieren wird auch Gerstensaft von neun anderen Brauhäusern angeboten.

Zehn Arbeitsplätze geschaffen

Zehn Arbeitsplätze haben die Unternehmer in Luckenwalde geschaffen, gern möchten sie künftig auch Köche selbst ausbilden beziehungsweise Brauer zur Ausbildung schicken. Eine Expansion müsse jedoch nachhaltig und handelbar bleiben. In den regionalen Veranstaltungskalender der Stadt Luckenwalde vom Turmfest bis zur Kneipennacht wird sich die Turmklause auch künftig aktiv einbringen.

Von Gerald Bornschein