Luckenwalde/Jüterbog

Aller Anfang ist schwer und ein Neustart umso schwerer. Die Lehrer und vor allem die Leiterinnen der Grundschulen stecken voll im Stress. Denn neben den Einschulungsgesprächen, die derzeit geführt werden, muss auch der Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht organisiert werden. Immerhin liegen zehn Wochen zwischen Mitte Dezember, also dem letzten Unterrichtstag in der Schule, und dem kommenden Montag, wenn es wieder zu einem eingeschränkten Lernen und Lehren im jeweiligen Klassenraum kommen soll. In diese lange Zeitspanne fielen zwei Wochen Weihnachtsferien, eine Woche Winterferien und sieben Wochen des Fernunterrichts. Für manche Schüler wird dieser noch um eine Woche verlängert, weil sie erst am 1. März mit ihrer Lerngruppe dran sind.

Denn die meisten Schulen, die die MAZ am Mittwoch erreichen konnte, haben sich auf einen wöchentlichen Wechselunterricht festgelegt. Das bedeutet, dass jede Klasse in zwei Lerngruppen aufgeteilt wird. Während in der ersten Woche die Gruppe A in der Schule unterrichtet wird, erhalten die Schüler der Gruppe B Aufgaben, die sie zuhause zu lösen haben, was also eine Fortsetzung des Distanzunterrichts ist. In der zweiten Wochen geht die Gruppe B zur Schule und Gruppe A macht Homeschooling.

Wochenweiser Wechsel

So verfahren jedenfalls die drei Grundschulen in Luckenwalde (Ebert-, Arndt- und Jahn-Grundschule) sowie die Grundschulen in Blönsdorf, Stülpe, Blankensee und Trebbin. Wobei in Stülpe manche Klassen so klein sind, dass sie nicht geteilt werden müssen und mit ausreichend Abstand im dafür hergerichteten Speiseraum oder in der Turnhalle unterrichtet werden können. In Trebbin wird die Gruppe B, die eigentlich erst eine Woche später dran ist, schon am 22. Februar begrüßt und mit Aufgaben für den Rest der Woche versorgt, während die Gruppe A erst am Dienstag anfängt, „damit die Gruppe B nicht noch eine ganze Woche länger ohne Schulbesucht ist“, so Schulleiterin Rena Ueckert.

Am ersten Tag werden sich in Luckenwalde erst einmal die Klassenlehrer ihre Schützlinge vornehmen, um gemeinsam die vergangene Zeit aufzuarbeiten und ihnen einen „seichten Übergang“, so Andrea Wichert von der Jahn-Schule, ins halbwegs normalisierte Schulleben zu ermöglichen.

Täglicher Wechsel

Die wöchentlichen Intervalle zwischen dem jeweiligen Präsenzunterricht haben die anderen Grundschulen dazu bewogen, lieber einen täglichen Wechselunterricht einzuführen, das heißt: wechselweise ein Tag Präsenz- und ein Tag Fernunterricht für beide Lerngruppen. So handhaben es die Grundschule in Werbig sowie die Scholl-Schule und die evangelische Grundschule in Jüterbog.

Bei der einzügigen evangelischen Grundschule werden die Klassen zwar auch geteilt, aber parallel in zwei verschiedenen Klassenräumen unterrichtet. Aber auch hier können die Kinder nur alle zwei Tage zur Schule gehen, weil auch dieses System sonst doppelt so viele Lehrer wie Räume benötigen würde.

Räumliche und personelle Probleme

„Wir sitzen gerade über Aufsichtsplänen und überlegen, wie wir mit dem Personal auskommen“, sagt Mechthild Mews, Schulleiterin der Geschwister-Scholl-Grundschule in Jüterbog. Mit diesen Problemen haben alle zu kämpfen, weil sich mit der Teilung der Klassen und der weiterhin erfolgenden Notbetreuung derjenigen Kinder, die gerade nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, sowie dem Hortbetrieb, der in manchen Schulen im selben Gebäude untergebracht ist, zusätzliche personelle und räumliche Probleme ergeben, die irgendwie gelöst werden und im Einklang mit den Vorgaben des staatlichen Schulamts und den Hygieneanforderungen übereinstimmen müssen.

Dies führt auch dazu, dass in den meisten Schulen nicht der komplette Stundenplan eingehalten werden und nur verkürzt unterrichtet werden kann. Doppelt bis dreifach belastet werden auch die Lehrer, die neben dem direkten Unterricht die Distanzgruppen betreuen und sich teilweise auch um die Notbetreuung kümmern müssen. „Das ist schon grenzwertig“, sagt Sabine Fröhlich von der Grundschule Blankensee.

Lob an Lehrer und Eltern

Aber Hauptsache, der Präsenzunterricht geht wieder los: „Wir freuen uns auf die Kinder, und sie freuen sich auf uns“, sagt Bettina Kühne von der Ebert-Grundschule. „Ein großes Lob gilt den Lehrern und Eltern, die uns toll unterstützt haben.“ Die Eltern aller Schulen sind schon oder werden gerade genau informiert, wie es mit dem Unterricht weitergeht.

Von Hartmut F. Reck