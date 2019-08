Woltersdorf - Kataster wird erstellt: 113 Baulücken in Nuthe-Urstromtal Bauwillige gibt es offenbar reichlich, nur an Grundstücken fehlt es. Die Gemeinde Nuthe-Urstromtal sammelt nun die unbebauten Flächen und will auch eigene Grundstücke zum Verkauf anbieten, unter anderen in Woltersdorf.

Diese Fläche in Woltersdorf soll in drei bis vier Baugrundstücke aufgeteilt werden. Die Gemeinde will sie an Bauwillige verkaufen. Quelle: Victoria Barnack