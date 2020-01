169 Brautpaare trauten sich

Luckenwalde

Die Heiratslust in der Region scheint ungebrochen. 68 Brautpaare gaben sich im vergangenen Jahr am Luckenwalder Standesamt das Jawort, vier mehr als im Jahr zuvor. „Die erste Eheschließung fand am 4. Januar statt, die letzte am 30. Dezember“, konstatiert Hubert Dalbock, Leiter des Standesamtes. Besondere Daten wie der Valentinstag oder der 19.9.2019 wurden nicht gewählt.

Luba-Chefkoch Marcel Schulze und seine Braut Ulrike mussten vor dem Luckenwalder Rathaus die Suppe auslöffeln, die ihm seine Kollegen eingebrockt hatten. Quelle: Margrit Hahn

Der heiratsfreudigste Monat war der August, gefolgt von September und Mai. „Wir hatten Eheschließungen, bei denen nur das Brautpaar anwesend war und auch große Gesellschaften bis zu 40 Personen“, erzählt Dalbock. Und es ging zum Teil sehr international zu. So stammten Brautleute beispielsweise aus Polen, Indien, dem Iran oder der Türkei. Für dieses Jahr liegen bereits 30 Voranmeldungen vor; beliebteste Tage sind der 20.6., der 6.6. und der 8.8.2020.

Hubert Dalbock ist Standesbeamter in Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

194 neugeborene Jungen und 170 Mädchen wurden beurkundet, darunter 160 Luckenwalder Babys. Die Nationalitäten reichen von deutsch, bulgarisch, russisch und französisch bis syrisch, indisch, slowenisch, englisch und kamerunisch. Die Liste der beliebtesten Vornamen führen Theo, Ben, Emil und Leon an und bei den kleinen Damen Anna, Emma, Ida, Greta, Mathilda und Mila.

46 Brautpaare in Trebbin

In Trebbin steuerten zwischen dem 11. Januar und dem 20. Dezember 46 Paare den Hafen der Ehe an, drei weniger als 2018. „Die meisten Eheschließungen gab es im August mit zwölf“, bilanziert Standesbeamtin Anke Kalies. Besondere Tage wurden nicht angefragt. Für dieses Jahr gibt es bereits 19 Reservierungen.

72 Neugeborene wurden angemeldet, die Mädchen waren mit 40 in der Überzahl. Die beliebtesten Namen sind dort Nora und Emilie und bei den Jungs Emil.

Dobbrikow am beliebtesten

In Nuthe-Urstromtal gaben sich 55 Brautpaare das Jawort, das waren fünf mehr als 2018. Der beliebteste Ort zum Heiraten war das Haus am Bauernsee in Dobbrikow. Dort wurden 24 Paare getraut. An zweiter Stelle steht das Standesamt in der Gemeindeverwaltung in Ruhlsdorf mit 19 Hochzeiten. In den übrigen Standesämtern der Gemeinde in Gottsdorf, Hennickendorf, Stülpe und Woltersdorf kamen ein bis fünf Paare unter die Haube. Gleichgeschlechtliche Hochzeiten wurden 2019 in Nuthe-Urstromtal nicht geschlossen.

Auffällig war, dass viele Männer den Namen ihrer Frau angenommen haben. Ein Paar, das im Schloss Stülpe standesamtlich getraut wurde, lud die Gäste anschließend zum Picknick an den Holbecker See ein.

Nuthe-Urstromtals Standesbeamte Stefan Scheddin, Christiane Heine und Ursula Zerning (v.l.). Quelle: Margrit Hahn

Die beiden Standesbeamtinnen Ursula Zerning und Christiane Heine bekamen 2019 Unterstützung. Bürgermeister Stefan Scheddin hatte einen Lehrgang zum Standesbeamten absolviert und durfte nun auch Trauungen vornehmen. Sein erstes Brautpaar vermählte er im Juni. Auch die letzte Hochzeit des Jahres am 28. Dezember in Dobbrikow nahm der Bürgermeister vor. Dabei stellte er nicht nur seine Dienste als Standesbeamter unter Beweis, sondern band dem Schwiegervater der Braut den Schlips.

Kollegin unter die Haube gebracht

Am beliebtesten war nicht der Wonnemonat Mai, es waren die Monate Juni bis September. Ursula Zerning hat ihre Kollegin Svea Schütz verheiratet. Die junge Frau hatte erst kurz zuvor ihre Arbeit in der Gemeindeverwaltung aufgenommen. Zu den Besonderheiten gehörte eine Doppelhochzeit in Dobbrikow.

Für das Jahr 2020 liegen bereits 40 Anmeldungen vor. Die erste ist am 18. Januar. „Das ist eine große internationale Hochzeit, bei der auch ein Dolmetscher anwesend sein wird“, so Christiane Heine.

Von Elinor Wenke und Margrit Hahn