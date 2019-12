Sänger vermitteln Zuversicht

Luckenwalde

Am frühen Morgen von Heiligabend trafen sich wieder Sängerinnen und Sänger aus Luckenwalde und Umgebung, um in den verschiedenen Stationen des Luckenwalder Krankenhauses Weihnachtslieder zu singen. Diesmal waren es 50 Sänger – Krankenhausmitarbeitern, Familienangehörige und Menschen, die irgendwann einmal dazugestoßen sind und jedes Jahr wiederkommen. Vorher gibt es ein gemeinsames Frühstück in der Kantine und dann ziehen die Musikanten los.

Weihnachtssingen erlebt 60. Auflage

Was diesmal den wenigsten bewusst war: Es war das 60. Mal, dass dieses Weihnachtssingen stattfand. Manuela Hoyer, kommissarische Pflegedienstleiterin des Krankenhauses hat nachgesehen: Am Heiligabend 1960 fing diese Tradition an und wurde seitdem ununterbrochen fortgesetzt. Mit ihren Auftritten auf sechs Stationen spendeten die Sänger den Patienten Trost, Zuversicht und Mut, auch wenn sie diesen ganz besonderen Tag im Jahr im Krankenhaus verbringen mussten.

Von Hartmut F. Reck