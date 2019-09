Luckenwalde

80 Unternehmen boten am Samstag im Luckenwalder Biotechnologiepark zur alljährlichen Ausbildungs- und Bildungsmesse Einblicke in ihre Arbeitsfelder und informierten Interessierte über die Möglichkeiten, in diese einzusteigen. Was 2001 begann, um den Ausbildungssuchenden in der Umgebung eine Perspektive in ihrer Re...