Luckenwalde

Teltow-Flämings Landrätin, Kornelia Wehlan (Die Linke), hat monatelang darauf gewartet, diesen Satz sagen zu können: „Endlich haben wir genug Impfstoff“, verkündet sie jetzt in einer Pressemitteilung. Mit der Übernahme des Impfzentrums in Luckenwalde startet der Landkreis deshalb ab kommenden Montag mit dem Impfen ohne Termin. „Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises eindringlich darum, diese Möglichkeit auch zu nutzen“, sagt Wehlan.

Im Luckenwalder Impfzentrum können jeden Tag mehrere Hundert Menschen geimpft werden. Quelle: Victoria Barnack

Zum 1. August, also am Sonntag, übernimmt der Landkreis das Impfzentrum in der Luckenwalder Fläminghalle offiziell. Mit dem Land hatte es zuvor lange Diskussionen gegeben, zum Beispiel darüber, welche Kosten wie lange übernommen werden (die MAZ berichtete). Mit dem Aufruf zum freiem Impfen scheinen nun auch die letzten Fragen geklärt. Ab dem 2. August können Kurzentschlossene immer montags bis samstags von 8 bis 16 Uhr spontan ins Impfzentrum kommen und werden nicht mehr abgewiesen.

Freies Impfen bis 14. August

Geimpft wird mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer, berichtet die Kreisverwaltung bereits jetzt. Die nötigen Impfdosen sind mindestens bis zum 14. August gesichert. Den zweiten Termin gibt es dann vor Ort.

Appell für Solidarität

In ganz Brandenburg stagniert die Impfbereitschaft seit einigen Wochen. Ob allein die Urlaubszeit Schuld daran ist, ist unklar. Das freie Impfen soll das Prozedere vereinfachen. Für die Landrätin ist es außerdem ein Zeichen der Solidarität. Mit einer Impfung schütze man nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen, so Wehlan. „Unterstützen Sie bitte auch Personen, die nicht mobil sind und sich immunisieren lassen wollen“, appelliert sie. „Je höher die Impfquote ist, desto größer wird die Immunität der Bevölkerung. Nur so können wir uns gegen das Virus und mögliche Varianten wappnen und dafür sorgen, dass unser Leben in normalen Bahnen verläuft.“

Letzteres scheint immer unwahrscheinlicher in Anbetracht der wieder steigenden Sieben-Tage-Inzidenz. In Teltow-Fläming wurden am Wochenende insgesamt drei Infektionen gemeldet. Am Montag kamen drei weitere Coronafälle hinzu. Die Inzidenz ist dadurch auf einen Wert von 9,4 gestiegen. Vor einem Jahr lag sie um diese Zeit fast bei null.

Von Victoria Barnack