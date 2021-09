Luckenwalde

„Es passten gerade mal so zwei Tische nebeneinander und dann war der Raum fünf Meter lang“, erinnert sich Heinz Dänschel, Ehrenamtlicher der Akademie 2. Lebenshälfte, beim Anblick der Bilder des Schulungsraums von 2015. „Mit Not passten da zwölf Leute rein“. Jetzt, sechs Jahre später, stehen der Akademie 46 Quadratmeter als Schulungsraum zur Verfügung und ein breitgefächertes Kursangebot: Englischkurse, PC- und Smartphonekurse, Verkehrsteilnehmerschulung, Vorsorge und Patientenverfügung für Senioren werden hier angeboten.

Neue Freundschaften entstehen in der Akademie der 2. Lebenshälfte

„Leben, Engagieren, Wandel gestalten“, lautet das Motto der Akademie. In ihren Räumlichkeiten finden sich nicht nur Menschen ein, die lernen wollen, sondern auch neue Freundschaften. „Nach der Rente ist das Arbeitsumfeld weg, da suchen sich viele neue Bekannte“, erzählt erklärt Marion Köstler, Vorstand vom nördlichen Betriebsbereich der Akademie. „Es bilden sich Lernfreundschaften, die auch lange zusammenbleiben“, erzählt sie. Vor allem das Thema Digitalisierung steht im Vordergrund „Digitalisierung ist etwas, was rasend schnell voran geht. Da besteht die Gefahr, dass Senioren hinten runterfallen – das darf nicht passieren“, findet Köstler.

Seite 2003 Vorsitzende

Oft wollen die Schüler der Akademie wissen, wie sie mit dem Smartphone umgehen müssen, damit sie öfter und besser mit ihrer Familie kommunizieren können. „Die meisten in diesen Kursen sind über 70. Vorher bringen wir uns das selbst bei, also wir bilden uns das zumindest ein“, sagt Köstler schmunzelnd. Seit 2003 ist sie Vorsitzende, „ich habe also die meiste Zeit der Geschichte mitgeschrieben“, erzählt sie.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den letzten Jahren veränderte sich viel. Die Akademie 2. Lebenshälfte hat mittlerweile mehrere Umzüge durch und ist nun seit fast einem Jahr im E-Werk angekommen. „Wir sagen hurra, dass wir hier sein dürfen“, sagt Anke Pergande, Vorsitzende vom südlichen Betriebsbereich der Akademie. Seit 25 Jahren setzt sich die Akademie für die Weiterbildung von Senioren ein – das wurde am Mittwoch gebührend gefeiert. „25 Jahre wären nicht möglich gewesen ohne Unterstützung der Stadt“, bedankt sich Pergande bei der Stadt Luckenwalde, die die Akademie finanziell unterstützt. Aber auch „ohne Wissensdurst, Neugier, Mut, die eigenen Grenzen zu überschreiten, Herzblut, viel Engagement und Hartnäckigkeit der Ehrenamtlichen“, wäre der Verein nie so weit gekommen.

Ehrenamtliche Arbeit in Luckenwalde

„Es braucht wachsame Menschen, die das Gefühl und den Zeitgeist aufgreifen und die Bedürfnisse der Leute erkennen“, erzählt Köstler. „Die Akademie lebt sehr stark von dem, was vor Ort gemacht wird“. Buchhalter Thomas Fürstenau stimmt ihr zu: „Die Kontaktstellenleiter kommen von dort, es ist erstaunlich, was für ein Gespür sie haben und wie sie dafür leben“. Einer von ihnen ist Dieter Jesche. Seit 2009 arbeitet er ehrenamtlich bei der Akademie. „Ich habe mich zuerst als Dozent für Geschichte beworben, wurde dann aber zum Koordinator“, erzählt er.

Mit dem Strukturwandel der 2000er Jahre schlossen viele Industriebetriebe und entließen ihre Arbeitnehmer auf den Arbeitsmarkt. „Die Älteren wurden zuerst entlassen und hatten oft ganz große Probleme, wieder rein zu kommen“, erklärt Köstler. „Dabei sprechen wir hier von Menschen über 40“. Als Reaktion auf die hohe Arbeitslosenrate entstand am 13. Oktober 1994 das Projekt „2. Lebenshälfte“.

Für Menschen zwischen 60 und 90 Jahren

„Die Gründungsleute wollten was machen für die älteren Arbeitslosen“, erklärt Köstler, denn die Fachkenntnisse waren immer noch vorhanden. Mit Schulungen verhalf die Akademie vielen Menschen zurück in die Arbeitswelt. Jetzt ist sie zu einer Akademie für Menschen zwischen 60 und 90 geworden, denen Aktivität, geistige und körperliche Bewegung wichtig sind und die noch immer Freude am Lernen haben.

Von Antonia Engel