Luckenwalde

428 Tage ist der letzte Auftritt von Robert Gläser vor Publikum her. Anfang März 2020 spielte er live im Alhambra in Luckenwalde. „Es war mein letztes Konzert vor dem Lockdown“, erinnert sich der Musiker, der vielen Fans vor allem als ehemaliger Bassist der Band Six bekannt sein dürfte. „Und es war auch unser letztes Live-Konzert“, sagt Daniel Andrich vom Alhambra. Genau 428 Tage später trafen sich alle Beteiligten wieder – dieses Mal ohne Publikum, aber live übers Internet. Gläser und das Alhambra machen gemeinsam bei der Aktion „Rettet die Clubs“ mit.

Zu der Aktion haben sich verschiedene Künstler aus Berlin und Brandenburg zusammen getan. Quelle: Victoria Barnack

Nun sind die Fans am Zug. Denn bei der öffentlichkeitswirksamen Aktion geht es darum, Geld zu sammeln für die Clubs und Künstler, die seit mehr als einem Jahr unter der Corona-Pandemie leiden. „Im bekannten Berliner Club Frannz sind auf diese Weise über 6.000 Euro zusammen gekommen“, berichtet Musiker Bodo Splisteser, der die Aktion von der Bundeshauptstadt nach Brandenburg geholt hat. „In Luckenwalde fand jetzt das dritte Konzert in Brandenburg in zehn Tagen statt“, berichtet er. Mit dem Manitu-Club in Forst macht beispielsweise auch Gläsers Ex-Bandkollege Stefan Krähe bei der Aktion mit.

Hier geht es zum Online-Ticketshop für die Verlosung

Online können Fans Tickets kaufen, mit denen sie symbolisch dabei sind. So landet der eigene Name im Los-Topf. Zehn Euro kostet jedes Ticket. Wer mehr spenden und seine Gewinnchancen erhöhen möchte, legt einfach mehrere Tickets in den Online-Warenkorb. Die gemeinsame Aktion von Robert Gläser und dem Alhambra läuft bis zum 24. Mai. Der Hauptpreis ist das Unikat: eine Modellgitarre aus Holz mit Gläsers Unterschrift, gestaltet vom Rock-Künstler Alex Molter. „Manchen Clubs retten diese Einnahmen über einen ganzen Monat“, berichtet Molter. „Denn das Geld geht zu 100 Prozent an die Clubs.“

Musiker Robert Gläser signierte die Gitarre vor der Übergabe an den Club. Quelle: Victoria Barnack

In Luckenwalde will man das Geld aufteilen. „Bands aus der Region haben weitere Preise wie CDs und Shirts gesponsert“, berichtet Daniel Andrich. Das Alhambra will auch deshalb einen Teil der Einnahmen weitergeben, zum Beispiel an Veranstaltungstechniker aus Luckenwalde. „Das Geld soll auch andere Menschen aus unserer Branche erreichen, die es derzeit brauchen, weil sie seit mehr als einem Jahr nicht arbeiten können“, sagt Andrich.

Rettet die Clubs - Robert Gläser live aus dem Alhambra Luckenwalde Link zur Ticketverlosung: https://vvk.link/1jdbdnl Die Aktion Rettet die Clubs, bei der Berliner und Brandenburger Bands und Künstler Livemusik-Clubs unterstützen, geht in die nächste Runde. Nachdem im Januar bereits 30 Berliner Bands ihre Lieblingsclubs unterstützt haben, startet am 15.3. die zweite Runde mit weiteren 32 Bands und Künstler:innen aus Berlin und erstmalig auch Brandenburg. Bei den Künstler:innen finden wir ein breites musikalisches Spektrum von Legenden wie Ton Steine Scherben oder Maschine von den PUHDYS, Kultbands wie Pankow, die zauberhaften Lemonbabies, die Neo-Liedermacher von Hasenscheisse oder das aus Babylon-Berlin bekannte Moka Efti Orchestra. Neu bei den Clubs sind Institutionen wie das Metropol Berlin, das Yorckschlösschen , der Frannz Club, der Lindenpark Potsdam/Babelsberg und das Alhambra in Luckenwalde. Eine vollständige Liste der Clubs und Künstler sowie Infos zur ersten Welle findet sich unter www.rettetdieclubs.com Posted by Robert Gläser on Wednesday, May 5, 2021

Dass es wie im Frannz-Clubs über 6.000 Euro werden, erwartet im deutlich kleineren Alhambra niemand. Ohnehin geht es bei der Aktion um mehr als das Geld. Große Bands wie Die Ärzte, Rammstein und Seeed haben mitgemacht und so vor allem für Aufmerksamkeit gesorgt. „Künstler, Clubs und Fans driften gerade stillschweigend auseinander“, sagt Musiker Robert Gläser. Die Aktion soll sie wieder ein Stück näher zusammenbringen. „,Rettet die Clubs’ hat auch einen solidarischen Gedanken.“

Von Victoria Barnack