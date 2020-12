Luckenwalde

Von außen ist nicht zu erkennen, was in der brauen Papiertüte mit der Aufschrift „ Weihnachten in der Tüte“ steckt. Weil in diesem Jahr durch Corona alles anders ist, haben sich die evangelische Gemeinde Luckenwalde und das Diakonische Werk Teltow-Fläming eine besondere Aktion ausgedacht. „Wir haben überlegt, was können wir tun, wenn in der Adventszeit keine Veranstaltungen stattfinden und nicht so viele Menschen zusammenkommen dürfen“, sagt Eine-Welt-Promotorin Maria Hösel. Gemeinsam mit Stephanie Günther suchten sie nach Möglichkeiten, die Tüte zu füllen. Dabei fiel ihnen im Oktober dieses Jahr ein überraschender Fund in die Hände. Im Keller des Wohn- und Gästehauses Mennotel in Altes Lager, das vom Diakonischen Werk betrieben wird, entdeckten sie zufällig Kartons mit kleinen Holzpapageien.

Insgesamt 1.900 Tüten werden gepackt. Quelle: Margrit Hahn

Als Erstes gingen sie der Frage nach, was es mit diesen Papageien auf sich hat. Die Holzfiguren sind erstaunlich leicht und glatt. Kein Vogel gleicht dem anderen. Durch ihre Recherche erfuhren sie, von den freundschaftliche Beziehungen zum Christlichen Dienst in Paraguay. Dort entstand 2008 die Idee für eine Christliche Kreativ- und Beschäftigungswerkstatt. Die Eine-Welt-Promoterinnen fanden Fotos aus Paraguay mit Baumwurzeln, Menschen und Holzpapageien. Bei dem Holz handelt es sich um die Wurzel des Timbó-Baumes. Dieser wächst unter anderem in der Nähe der Hauptstadt Asunción. Im dortigen „Retiro La Carreta“, einem christlichen Freizeitzentrum und Zentrum christlich motivierter Sozialarbeit, ernteten Menschen die Wurzeln des Timbó-Baumes, kochten sie mit Salz aus und trockneten sie. Durch diesen Prozess wird das Holz leicht und widerstandsfähig.

Aufmerksamkeit schenken

Aus den Wurzeln wurden Papageien geschnitzt, in Kartons verpackt und nach Altes Lager geschickt, wo wiederum Menschen innerhalb eines sozialen Arbeitsprojektes die Papageien zu Spielzeugen und Dekorationsartikeln weiterverarbeiteten. Allerdings haben nicht alle Papageien ein neues Zuhause gefunden. „Der Keller in Altes Lager soll noch nicht die letzte Station der Reise gewesen sein“, sagt Stephanie Günther. In jeder Holzfigur steckt so viel Arbeit, dass es endlich an der Zeit ist, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken.

Der Papagei, der sich in der Tüte befindet, kann bunt bemalt werden. Quelle: Margrit Hahn

Wer nicht genau weiß, mit welchen Farben der Vogel gestaltet werden kann, für den haben die Mitarbeiter des Mehrgenerationenhauses (MGH) in Luckenwalde, eine Einrichtung in Trägerschaft des Diakonischen Werkes, eine kleine Anleitung dazugelegt. Der Papagei kann bemalt, beklebt, besprüht oder mit Wasser- und Fingermalfarben besonders schön verziert werden. Mit Lackfarbe überzogen, kann er auch im Freien angebracht werden. Wer Lust hat, kann ein Foto schicken, wo der Vogel seinen Platz gefunden hat. Die Bilder sind dann auf der Web- oder Facebook-Seite des MGH zu sehen.

Hier liegen die Tüten bis zum 19. Dezember bereit Am Gemeindebüro der evangelischen Kirche, Markt 13, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr. In der Jakobikirche vor und nach Gottesdiensten und am Jugendhaus neben der Kirche unter dem Vordach in einer Kiste vor der Tür. Im Mehrgenerationenhaus Kieztreff Burg 22 d werktags zwischen 8 bis 14 Uhr am Fenster. In Niedergörsdorf, Blönsdorf, Borgisdorf und Blankenfelde werden Tüten verteilt, aber mit unterschiedlichen Andachten.

Es befinden sich noch weitere Überraschungen in der Tüte. Dazu gehören buntes Papier und die Anleitung zum Basteln eines Weihnachtssterns. Inzwischen muss sich die tolle Aktion herumgesprochen haben. „Uns rief eine Frau aus Bayern an. Sie bat darum, dass wir ihr zwei Tüten schicken. Sie fährt sonst in der Weihnachtszeit nach Berlin, um ihre Tochter zu besuchen. Mit unserer Aktion Weihnachten in der Tüte wünscht sie sich Adventsstimmung herbei“, berichtet Dana Werneke vom Mehrgenerationenhaus. In der kommenden Woche werden in Jüterbog noch einmal 625 Tüten gepackt, sodass es am Ende 1.900 sein werden.

Von Margrit Hahn