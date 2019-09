Luckenwalde

Brigitte Lehmann berichtete am MAZ-Sorgentelefon über Ambrosia-Pflanzen, die sich in der Berkenbrücker Chaussee in Luckenwalde bis hin zur Weststraße am Straßenrand ausbreiten. Ambrosiapflanzen gelten als stark allergieauslösend, einzelne Pflanzenteile sind sogar giftig. Brigitte Lehmann fährt täglich...