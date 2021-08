Altes Lager

Ein Besucher eines Festivals in Altes Lager musste am Sonnabend einige Stunden in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Der Mann war auf dem Festival aufgefallen, weil er betrunken Gäste belästigte. Die Veranstalter versuchten erst selbst mit dem Gast fertig zu werden, riefen dann die Polizei, die einen Platzverweis aussprach. Als der 38 Jahre alte Berliner aber nicht Folge leistete, wurde er aufs Polizeirevier in Luckenwalde gebracht. Die Beamten fanden bei ihm auch „betäubungsmittelähnliche Substanzen“, wie es im Polizeibericht heißt.

Von MAZonline