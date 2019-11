Baufortschritt am Ehrenhain

Luckenwalde

Am Ehrenhain sind derzeit gleich mehrere Baufirmen fleißig. Die Grünfläche samt Mahnmal direkt neben dem Luckenwalder Gymnasium und dem Tierpark wird großzügig umgestaltet. Nach dem Baustart vor einigen Monaten ist am Mittwoch schweres Gerät angerückt.

Eine Baumaschine und zwei Mitarbeiter rammten insgesamt sechs Pfähle 14 Meter tief in die Erde. Zwei Tage dauerten die Arbeiten – eine relativ kleine Aufgabe für die Firma, die sonst Pfähle für ganze Häuser und Hallen vorbereitet.

Zwei Tage, zwei Mitarbeiter und schweres Gerät sind nötig, um die sechs Pfähle in die Erde zu rammen. Quelle: Victoria Barnack

Die Löcher sind die Basis für die Widerlager der neuen Fußgängerbrücke nahe des Gymnasiums. Sie wird aller Voraussicht nach im Frühjahr geliefert und soll künftig über den Röthegraben führen.

Lesen Sie auch: Umgestaltung vom Ehrenhain

Die neue Brücke ist nicht nur eine der aufwendigsten Arbeiten bei der Umgestaltung des Areals am Ehrenhain. Sie soll auch eine der letzten sein. Solange kein Frost kommt, können die Bauarbeiten am Ehrenhain problemlos weitergehen. „Wir liegen gut im Zeitplan“, berichtet Polier Hartmut Freigang von der Baufirma Alpina, die bereits seit mehreren Wochen auf dem Ehrenhain-Gelände am Arbeiten ist.

Die ersten neuen Wege und Treppen sind am Ehrenhain schon zu sehen. Quelle: Victoria Barnack

Im Sommer war mit dem Abbruch der alten Betonplatten begonnen worden. Auch Schotter und Asphalt wurden abtransportiert.

Inzwischen sind die ersten neuen Wege und Treppen der Freifläche bereits zu erkennen. Steinplatten führen zum Wasserlauf, um zum Beispiel das Entnehmen von Wasserproben möglich zu machen. Eine artenreiche Bepflanzung, Bänke und Hängematten sollen künftig zum Verweilen einladen. Auf Initiative der Bürger werden im nächsten Jahr außerdem drei Freiluft-Sportgeräte auf dem Areal festinstalliert.

Von Victoria Barnack