Woltersdorf

Für Andreas Teichert aus Woltersdorf und seine Partnerin Madlen Scheliga verläuft der Urlaub anders als geplant. Am Dienstagmorgen starteten die beiden in Richtung Hochwassergebiet Rheinland-Pfalz, um vor Ort zu helfen – mit einem Auto voller technischer Ausrüstung, die man im Katastrophenfall dringend gebrauchen kann.

Für den 53-jährigen ausgebildeten Rettungssanitäter und Mitglied in der Vereinigung für internationale Katastrophenhilfe steht fest: „Wenn man die Bilder von den Verwüstungen und den verzweifelten Menschen dort sieht, will man nur noch helfen.“ Als Kreistagsmitglied (parteilos) hat er zurzeit parlamentarische Sommerpause.

Kontakt mit Ortsbürgermeisterin in Kreuzberg

Bereits am Freitag hatte Teichert den Entschluss gefasst, ins über 600 Kilometer entfernte Katastrophengebiet zu fahren und Kontakt mit den betroffenen Behörden aufgenommen. Denn auf eigene Faust und blauen Dunst sollte man lieber nicht fahren.

„Wir werden in Kreuzberg erwartet, einem kleinen Ort in der Gemeinde Altenahr im Landkreis Ahrweiler“, erklärt Teichert. Dort hatte er mit der Ortsbürgermeisterin Anke Hupperich Kontakt aufgenommen. Die Kommunikation war technisch zum Glück möglich.

Ort mit rund 600 Einwohnern

„Das ist ein 600-Seelen-Ort. Die Menschen haben oft nur noch das, was sie auf dem Leib tragen und sind völlig überfordert. Es fehlt an Wasser, Strom und Hygieneartikeln“, so Teichert. Nicht zufällig hat er deshalb mobile, sogenannte Zelt-Toiletten dabei. Außerdem eine ganze Kiste voller Verbandmaterial, sogenannte Medi-Sets. Nach Aussage der Ortsbürgermeisterin sei das ganze Ausmaß der Schäden und Opfer noch nicht absehbar.

Eine Kiste mit Verbandsmaterial geht mit auf die Reise. Quelle: Elinor Wenke

Teichert sieht seinen Beitrag, den er leisten kann, vor allem im Know-how. „Es geht um die komplette Logistik und die Organisation vor Ort. Die Menschen dort fühlen sich alleingelassen und wissen oft nicht, wo sie anfangen sollen“, sagt der Woltersdorfer. Er bringt Erfahrung aus anderen Katastropheneinsätzen mit, half im Jahr 2011 in Japan, 2013 beim Hochwasser in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg und war 2014 in Bosnien-Herzegowina.

Andreas Teichert aus Woltersdorf hilft im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz. Quelle: Elinor Wenke

Und er will selbst mit anpacken, die Schäden und Überreste der Verwüstung zu beseitigen. „Wer mich kennt, weiß: Ich rede viel, aber ich packe auch zu und bin mir nicht zu schade, mit den Stiefeln im Schlamm zu stehen.“

Siebeneinhalb Stunden Fahrt

Seine Partnerin wollte eigentlich ein paar schöne Ferientage mit den beiden flügge gewordenen Kindern verbringen. Einen solchen Katastropheneinsatz hat sie noch nicht erlebt. „Aber wenn ich sehe, wie ganze Familien vor dem Nichts stehen und auch Tiere gefährdet sind, geht mir das sehr nahe. Uns geht es gut, wir sitzen hier im Trocknen, da muss ich einfach helfen“, sagt die 42-Jährige, begleitet ihren Partner und chauffiert als Erste das Auto. Immerhin liegen schätzungsweise siebeneinhalb Stunden Fahrt vor den Helfern.

Einsatz vorerst bis zum Wochenende

Andreas Teichert und Madlen Scheliga planen ihren Einsatz zunächst bis zum Wochenende. „Dann werden wir sehen, ob, wo und wie lange wir noch gebraucht werden“, sagt Teichert. Übernachten werden die beiden in Bonn, knapp 50 Kilometer entfernt. „Natürlich auf eigene Kosten“, versichert Teichert.

Spendensammlungen werden koordiniert

Vor Ort werden die beiden Helfer sondieren, welche konkreten Dinge am nötigsten gebraucht werden – Haushaltsgeräte, Kleidung, Medikamente oder andere Güter. „Dann schalten wir uns mit Helfern in Luckenwalde kurz, die ihrerseits Spenden und Hilfsgüter sammeln“, sagt Teichert.

Wer im Bereich Ahrweiler selbst unterstützen will, kann unter der Telefon-Hotline 0 26 41/97 59 00 seine Hilfsangebote anmelden.

Von Elinor Wenke