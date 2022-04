Luckenwalde

Dass ihn die Kriegserlebnisse noch einmal so schnell einholen würden, hätte Juri Sloboda noch vor acht Jahren nicht für möglich gehalten. Der promovierte Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ist gebürtiger Ukrainer und hat 2015 in Luckenwalde seine eigene Praxis eröffnet. Heute hat er außerdem eine Anstellung beim Asklepios-Klinikum Brandenburg. Bei seinem Einsatz als Militärarzt in Afghanistan im Jahr 1985 verlor er seine rechte Hand. „Ich weiß, was Krieg und posttraumatische Belastungen bedeuten“, sagt der 61-Jährige.

Seit der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 machte sich Sloboda seine Sorgen, dass es möglicherweise keinen dauerhaften Frieden geben könnte. Deutschlands Russland-Politik der letzten Jahre hält er für einen Fehler.

Dass der Krieg dann so schnell mit solcher Brutalität zuschlägt, hat den Mediziner kalt erwischt. „Auf einmal sitzt der Krieg mit in der Praxis“, sagt Sloboda. Gleich in den ersten Kriegstagen hat er geflüchtete Landsleute in Luckenwalde aufgenommen. „Drei Frauen und drei Kinder hatte ich drei Wochen lang in meinen Praxisräumen untergebracht“, berichtet Sloboda. Inzwischen hat Asklepios in der Stadt Brandenburg für sie eine Wohnung zur Verfügung gestellt.

Und auch Slobodas Familie blieb vom Krieg nicht verschont. Seine 31-jährige Tochter Stefanie, die in Deutschland aufgewachsen ist, lebt seit ein paar Jahren in der Ukraine und befand sich bei Kriegsbeginn in Charkiw. Mit ihrem sechsjährigen Sohn und dem Kleinkind ihrer Schwester begab sie sich im Auto auf die Flucht. 33 Stunden dauert die Fahrt quer durchs Land. Zwischendurch gab es Schwierigkeiten, Benzin zu bekommen. „Ich habe lange mit ihr telefoniert, damit sie am Steuer nicht einschläft“, berichtet ihr Vater. Inzwischen sind Stefanie Sloboda und ihr Sohn in Sicherheit und leben in Potsdam.

Behandlung für Geflüchtete in der Muttersprache

Juri Sloboda engagiert sich aktiv, um das Leid der Kriegsflüchtlinge zu lindern. „Psychologische und psychiatrische Hilfe können Geflüchtete in ukrainischer und russischer Sprache in meiner Praxis und in der Psychiatrischen Ambulanz des Fachklinikums Asklepios in Teltow bekommen“, kündigt Sloboda an. (mailto: dr.sloboda@gmail.com). Ebenso hat sich Chefarzt Silov aus der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Treuenbrietzen dazu bereiterklärt (malito:Vsevolod.Silov@trb.johanniter-kliniken.de). Asklepios hat außerdem weitere Angebote in Brandenburg und Werder sowie muttersprachliche Behandlung im Fachklinikum Teupitz.

Die ersten Kriegsflüchtlinge hat Juri Sloboda in seiner Praxis behandelt. „Es sind vorwiegend ältere Menschen mit Beeinträchtigungen und Demenz“, erklärt er. „Die sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen kommen später.“ Jetzt gehe es vor allem darum, die Familien aufzunehmen, sie zu integrieren, ihnen einen halbwegs normalen Alltag zu ermöglichen. „Kinder verarbeiten den Krieg anders, aber auch sie brauchen unsere Hilfe“, ist Sloboda überzeugt. „Welche Spätfolgen das alles haben wird, ist noch nicht abschätzbar.“

Hilfsprojekt für Waisenkinder aus der Ukraine

Sloboda beteiligt sich an einem Hilfsprojekt für verwaiste Kinder und Jugendliche aus der Ukraine – eine private Initiative, an der zunächst Ärzte und Pharmaunternehmen mitwirken. Zurzeit laufen Verhandlungen mit entsprechenden Ministerien in der Ukraine, um die Zahl der Bedürftigen festzustellen. „Es geht um psychologische Hilfe vor Ort, um psychosomatische Rehabilitation in Deutschland, um Freizeitbeschäftigung und um psychosoziale Rehabilitation in der Heimat“, erklärt der Luckenwalder Arzt. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet (mailto:www.youth-power.org). Voraussichtlich Pfingsten wird Juri Sloboda selbst in die Ukraine fahren.

