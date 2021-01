Auf zum Rodeln: Der Winter ist zurück in Jüterbog und Luckenwalde

Luckenwalde/Jüterbog

Der von vielen Kindern ersehnte Schnee fiel in der Nacht zum Sonnabend reichlich – passend zum Beginn der Winterferien. Satte zehn Zentimeter der weißen Pracht bedeckten am Samstagmorgen Häuser, Rodelberge und die Wege, die sie verbinden. Elon (8), Elmina (5) und Elea (2) nutzten die Gelegenheit sofort, um den neuen Schlitten einzuweihen. Später ging es nach Jüterbog zum Rodeln auf den Berg am Wasserturm.

Zur Galerie Strahlende Kinderaugen beim Blick aus dem Fenster: In Jüterbog, Luckenwalde und Umgebung war die Lieblingsbeschäftigung am Samstag das Rodeln.

Noch bevor die Kinder aber die Berge erklimmen konnten, mussten die Mitarbeiter des Winterdienstes die Straßen freiräumen. In Luckenwalde waren die ersten Raumfahrzeuge schon am Freitagabend unterwegs. In Nuthe-Urstromtal begann der Bauhof am Samstagmorgen um 5 Uhr, sodass schon am Vormittag die Straßen für die winterlichen Verhältnisse gut befahrbar waren.

Von Victoria Barnack