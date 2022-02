Luckenwalde

Noch sieht das Grundstück mit der 200 Jahre alten Fähndrich-Villa im Luckenwalder Elsthal aus wie eine große Baustelle, doch Stück für Stück soll das Gebäude zum Wohn- und Seminarhaus hergerichtet werden – auch mit freiwilligen Helfern. Melanie Jacob hat die denkmalgeschützte ehemalige Fabrikanten-Villa vor elf Jahren gekauft und wollte mit ihrer Familie eigentlich ein Jahr später einziehen. Doch Querelen mit dem damaligen Eigentümer des Nachbargrundstücks hatten eine Zuwegung für schwere Technik verhindert und die Sanierungspläne auf Jahre gelähmt.

Die 200 Jahre Villa im Elsthal 1 in Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Inzwischen sind die Grundstücksangelegenheiten geklärt und Melanie Jacob und ihr Ehemann Hinrich können sich der Sanierung widmen. Doch bis zum Einzug bleibt viel zu tun, denn der Zahn der Zeit hat am Gebäude genagt. Um 1800 müssen die hochherrschaftliche Villa und das eher bescheidene Nebenhaus entstanden sein. Der Luckenwalder Tuchmacher Carl Heinrich Wilhelm Fähndrich hat das Gebäude dann 1860 gekauft und umgebaut. Nebenan, am Nuthe-Wehr, stand damals die Tuchfabrik.

Melanie Jacob ist fasziniert von der Geschichte und idyllischen Natur im Elsthal. Etwa 300.000 Euro hat sie schon in ihr Herzensprojekt investiert. „Aber es gehört schon viel Idealismus dazu, das Haus in Eigenregie zu sanieren“, räumt sie ein. Deshalb ruft sie regelmäßig zu freiwilligen Mithelf-Tagen oder „Subbotniks“ auf, wie sie es gern nennt. Nahezu monatlich kommen bis zu ein Dutzend Helfer zusammen. „Es sind Stammhelfer dabei, aber es kommen auch immer wieder neue“, freut sich Melanie Jacob.

Der Saal wurde wieder vergrößert. Quelle: Elinor Wenke

Vier Wände im Saal abgerissen

„Im letzten Jahr konnten wichtige Schritte geschafft werden“, berichtet sie. „Der Elektroanschluss liegt jetzt an und der Abwasseranschluss ist fast fertig.“ Im Nebenhaus wurden neue Fenster eingebaut, auch ein modernes Bad ist hergerichtet. „Da wollen wir in diesem Jahr vorübergehend einziehen“, kündigt die Bauherrin an. Dann erlaubt sie einen Blick in den Veranstaltungssaal der Villa. „In drei Subbotniks haben wir die vier gemauerten DDR-Wände abgerissen, sodass der Saal wieder seine ursprüngliche Größe von 60 Quadratmetern hat“, sagt sie.

Unentwegt wurde am Sonnabend Müll geschleppt. Quelle: Elinor Wenke

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fünf Mithelf-Tage gab es im vorigen Jahr. „Mit 25 ehrenamtlichen Helfern haben wir fünf Container Bauschutt entsorgt sowie jede Menge Sperrmüll und Elektroschrott“, bilanziert die Eigentümerin. Und auch am Sonnabend gab es viel zu tun. „Wir haben im Schuppen entrümpelt und begonnen, die Rollläden zu reparieren“, sagt Hinrich Jacob. Bis zum Nachmittag wurde unentwegt Müll geschleppt.

Neu dabei: Heike Schmidt

Heike Schmidt aus Luckenwalde war zum ersten Mal dabei. Die gelernte Bäckerin, Gärtnerin und Malerin hat 23 Jahre lang als Hausmeisterin gearbeitet und kann sich somit auf vielen Gebieten nützlich machen. „Ich wollte einfach mal was Gemeinnütziges für Luckenwalde leisten“, sagt die 54-Jährige und befindet: „Hier ist noch viel zu tun.“ Am Sonnabend half sie vor allem beim Entrümpeln.

Das Nebenhaus. Quelle: Elinor Wenke

Marcel Blazy war über seinen Kumpel Matthias Schendler auf den Aufruf aufmerksam geworden und half bereits zum zweiten Mal. „Ich finde die Atmosphäre schön, vielleicht kann man im Sommer ja mal zum Grillen im Garten zusammensitzen“, schlägt er vor. „Ich finde auch die Geschichte um die alte Fabrikanten-Villa spannend. Beim Wiederaufbau zu helfen, ist schon toll. Und vielleicht kann man später hier mal günstig ein Zimmer mieten“, mutmaßt er.

Hotelzimmer und Seminarraum geplant

Denn Melanie Jacob, Biochemikerin und Yogalehrerin, will im Erdgeschoss ein paar Hotelzimmer einrichten und im Veranstaltungssaal Seminare, Vorträge und Workshops anbieten. Der nächste Subbotnik ist für den 19. März ab 10 Uhr geplant.

Von Elinor Wenke